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SANKO Okulları Felsefe Olimpiyatlarına ev sahipliği yaptı

SANKO Okulları, Türkiye Felsefe Kurumu Derneği tarafından düzenlenen 24'üncü Felsefe Olimpiyatlarına, "Bölge Temsilcisi" olarak ev sahipliği yaptı.

07.12.2019 10:17 | Son Güncelleme: 07.12.2019 10:22SANKO Okulları Felsefe Olimpiyatlarına ev sahipliği yaptı
SANKO Okulları, Felsefe Kurumu Derneği tarafından düzenlenen 24'üncü Felsefe Olimpiyatlarına, "Bölge Temsilcisi" olarak ev sahipliği yaptı.

, , Bursa, Çanakkale, , Mersin, İstanbul, İzmir, Sakarya, Denizli, Erzurum, Hatay ve Samsun olmak üzere 13 merkezde aynı anda yapılan ve dört saat süren olimpiyatta, öğrencilere farklı filozoflardan seçilmiş üç alıntı verildi ve yarışmacılardan bu alıntılardan biri üzerine felsefi bir deneme yazmaları istenildi.

SANKO Okulları'nın ev sahipliğinde düzenlenen olimpiyatlara, Gaziantep'in yanı sıra, Kahramanmaraş, Bitlis ve Malatya'dan toplam 20 öğrenci katıldı. - GAZİANTEP

Gaziantep, Türkiye, Antalya, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

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