Haberler » Güncel » SANKO Okulları masa tenisinde il ikincisi oldu - Haber

SANKO Okulları masa tenisinde il ikincisi oldu

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Gençler Masa Tenisi İl Birinciliği" müsabakasında SANKO Okulları Genç Erkek Masa Tenisi Takımı il ikincisi oldu.

07.12.2019 10:10 | Son Güncelleme: 07.12.2019 10:15SANKO Okulları masa tenisinde il ikincisi oldu
Gençlik Hizmetleri ve İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Gençler Masa Tenisi İl Birinciliği" müsabakasında SANKO Okulları Genç Erkek Masa Tenisi Takımı il ikincisi oldu.

Olimpiyat Hareket Merkezi Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, SANKO Okulları Yakup Kaan Keskin, Emir Kerestecioğlu, Can Akcan ve Kaan Aydınçelebi'den oluşan Genç Erkek Masa Tenisi Takımı ikincilik kupasını aldı.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, 'Gençler Masa Tenisi Bölge Birinciliği' müsabakasında Gaziantep'i temsil edecek olan masa tenisi sporcularını ve emeği geçen öğretmenlerini kutlayarak başarılarının devamını diledi. - GAZİANTEP

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:06 Fiat'tan yılın son kampanyası - Haber
12:06 Husilerden Suudi Bakan Cubeyr'in Yemen'le ilgili açıklamalarına tepki - Haber
12:05 Şehitlerin kabrinden alınan topraklar Eren Bülbül'ün annesine teslim edildi - Haber
12:05 Kariyer ve İstihdam Fuarı'nda iş umudu - Haber
12:00 Bu ağacı görenler şaşırıyor - Haber
11:11 Otizmli Berkay, ilk kez anne dedi - Haber
10:58 HDP'li dört belediye başkanı görevden alındı - Haber
10:46 Çatışmada yaralanan askerin söyledikleri duygulandırdı: Parkamı serin ambulans kan olmasın - Haber
10:20 Saadet Partisi'nden, Türk siyasetinde en çok dinlenenler derlemesi - Haber
09:30 Yüksek binalar arasında otlanan eşek ve sıpa görenleri şaşkına çevirdi - Haber
7.12.2019 12:06:13