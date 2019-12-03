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SANKO Okulları Mersin'den madalya ile döndü

SANKO Okulları öğrencileri, Mersin'de düzenlenen '12 Yaş Hafta Sonu Tenis Turnuvası'nı, iki birincilik, iki üçüncülük olmak üzere dört madalya ile tamamladı.

03.12.2019 17:08 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:13SANKO Okulları Mersin'den madalya ile döndü
SANKO Okulları öğrencileri, 'de düzenlenen '12 Yaş Hafta Sonu Turnuvası'nı, iki birincilik, iki üçüncülük olmak üzere dört madalya ile tamamladı.

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Mersin Tenis Kompleksi'nde düzenlenen '12 Yaş Hafta Sonu Tenis Turnuvası'na, , Mersin, İstanbul, Konya, Erzurum, Tokat ve 'dan 76 sporcu katıldı.

SANKO Okulları öğrencileri Bilge Çukurbaş ile Samet Yiğit Çukurbaş birinci, Çınar Özyaşar ve Doğa Arslan ise üçüncü olarak önemli başarıya imza attılar.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencilerini ve emeği geçen öğretmenleri kutlayarak başarılarının devamını diledi. - GAZİANTEP

Gaziantep, Mersin, Adana, Tenis, Güncel

Kaynak: İHA

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