SANKO Okulları'ndan VEX IQ Turnuvasında önemli başarı

SANKO Okulları öğrencileri İstanbul Nişantaşı Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 'VEX IQ Squared Away Turnuvası'ndan iki ödülle döndü.



SANKO Okullarının Infinity Power Takımı 'Driver Skills Kategorisi'nde robot becerileri ve otonom bölümünde Türkiye birinciliğine imza atarken, ayrıca yarışmanın yapıldığı tarihe kadar dünyada 'Diriver Skills Kategorisi'ne katılan 2 bin 757 robot arasından aldıkları puan ile de dünya 10'uncusu oldu.



Türkiye genelinden 62 takımın katıldığı yarışmaya SANKO Okulları, öğretmenleri Fatih Mehmet Günaydın ve Neriman Ersönmez rehberliğinde hazırlanan öğrenciler Naz Fındık, İpek Naz Karslı ve Esma Özmen'in oluşturduğu 'Infinity Power Takımı' Koray Peltek, Mustafa İbrahim Kale ve Defne Uğur'un oluşturduğu 'BeQuickly Takımı' olmak üzere iki takım ile katıldı.



SANKO Okullarının BeQuickly Takımı yarışmada 'Team Work Kategorisi'nde yarı final eleme turları bitimine kadar birinci, Infinity Power Takımı ise ikinci olarak tamamladı. Yarı finalin ardından yapılan final yarışmasında da büyük bir başarı göstererek iki ödül kazandı.



SANKO Okullarının Infinity Power Takımı 'Driver Skills Kategorisinde robot becerileri ve otonom bölümünde Türkiye birinciliğine imza attı. Ayrıca yarışmanın yapıldığı tarihe kadar tüm dünyada "Diriver Skills Kategorisi"ne katılan 2 bin 757 robot arasından aldıkları puan ile de dünya 10'uncusu olmayı başardı.



Yarışmada SANKO Okulları'nın BeQuickly Takımı ise robot performansı, STEM projesi, sürüş becerileri ve mühendislik çalışmaları nedeniyle turnuvanın en büyük ödülü olan Excellence Award (Mükemmellik Ödülünü) kazandı.



SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, Infinity Power ve BeQuickly Takımlarının elde ettikleri başarıdan dolayı gurur duyduklarını belirterek öğrencilerini ve danışman öğretmenlerini kutladı.



Asyalı, öğrencilerine Mart ayında yapılacak 'VEX Iq Squared Away Türkiye Şampiyonası'nda başarılar diledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA