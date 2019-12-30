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SANKO Okulları öğrencilerinin başarısı

SANKO Okulları Genç Kız Basketbol Takımı, Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2019-2020 Okul Sporları Genç B Kız Kategorisinde il birincisi oldu.

30.12.2019 17:45 | Son Güncelleme: 30.12.2019 17:51 SANKO Okulları öğrencilerinin başarısı
SANKO Okulları Genç Kız Basketbol Takımı, Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2019-2020 Okul Sporları Genç B Kız Kategorisinde il birincisi oldu.

Atatürk Spor Salonunda düzenlenen ve 12 takımın katıldığı müsabakada Nil Küçükcan, Nihal Bartık, Nehir Aslan, Ecenur Özkeleş, Melisa Demir, İrem Zorkirişci, Eylül Çabuk ve Zeynep Kömürcügil'den oluşan SANKO Okulları Gençler Kız Basketbol Takımı birincilik kupasının sahibi oldu.

SANKO Okulları Gençler Kız Basketbol Takımı elde ettiği birincilikle 7 yıl üst üste şampiyon olma başarısı gösterdi.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, ana sınıfından itibaren SANKO Okullarının yetiştirdiği ve 7 yıldır Gaziantep'te oynadığı hiçbir maçı kaybetmeden şampiyonluğunu kimseye bırakmayan takımımı ve antrenörlerini kutladı.

Asyalı, Bölge Şampiyonasında Gaziantep'i temsil edecek olan Gençler Kız Basketbol Takımına ve antrenörlerine başarılar diledi. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

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