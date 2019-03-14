Sanko Okulları Yıldız Erkek Tenis Takımı İl İkincisi Oldu

Okul Sporları, <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/genclik-hizmetleri-ve-spor-il-mudurlugu/' title='Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'>Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü</a> tarafından düzenlenen 'Yıldız Erkekler <a class='keyword' href='/tenis/' title='Tenis'>Tenis</a> İl Şampiyonası'nda SANKO Okulları Yıldız Erkek Tenis Takımı il ikincisi oldu.<br><br> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/gaziantep-universitesi/' title='Gaziantep Üniversitesi'>Gaziantep Üniversitesi</a> tenis kortlarında düzenlenen şampiyonada Hasan Batu Özkargın, <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/ali-barkin/' title='Ali Barkın'>Ali Barkın</a> Kılıç ve Efe Sözmen'den oluşan SANKO Okulları Yıldız Erkek Tenis Takımı ikinci olmayı başardı.<br><br>SANKO Okulları Ortaokul Müdürü Ümit Ülger, Yıldız Erkek Tenis Takımı sporcularını ve antrenörü Canan Pulat'ı kutlayarak başarılarının devamını diledi. - GAZİANTEP