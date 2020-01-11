Haberler » Güncel » SANKO Okulları yüzmede 59 madalya ve 2 kupa kazandı - Haber

SANKO Okulları yüzmede 59 madalya ve 2 kupa kazandı

SANKO Okulları yüzücüleri "Okullar Arası Yıldızlar Yüzme Müsabakası"nda çeşitli kategorilerde 25'i birincilik olmak üzere toplam 59 madalya, bir birincilik ve bir ikincilik kupası kazandı.

11.01.2020 09:40 | Son Güncelleme: 11.01.2020 09:45SANKO Okulları yüzmede 59 madalya ve 2 kupa kazandı
SANKO Okulları yüzücüleri "Okullar Arası Yıldızlar Yüzme Müsabakası"nda çeşitli kategorilerde 25'i birincilik olmak üzere toplam 59 madalya, bir birincilik ve bir ikincilik kupası kazandı.

Kamil Ocak Kapalı Yüzme Havuzu'nda düzenlenen müsabakalara SANKO Okulları'ndan Kadirhan Sağlam, Yiğit Settar Evgülü, Deniz Aksoy, Deniz Keskin, Fahri Tuna Suat, Ali Emre Simitçi, Eren Özgüler, Defne Su Demirbakan, Beril Tanrıtanır, İpeksu Bulgan, Beril Öztürk, Nehir Kelleci, Beren Anlaş ve Azra Çetgin katıldı.

Yarışmada, SANKO Okulları Yıldız Kız Takımı il birincisi, Yıldız Erkek Takımı il ikinciliği kupasını kazanırken; bireysel yarışlarda 25 birincilik, 19 ikincilik, 8 üçüncülük ve 7 dördüncülük madalyası olmak üzere toplam 59 madalya elde edildi.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, sporcularını ve emeği geçen öğretmenlerini başarılarından dolayı kutlayarak Yıldız Kız ve Erkek Takımlarına bölge finallerinde başarılar diledi. - GAZİANTEP

Deniz Keskin, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:43  Ümraniye'de yaşlılara evde bakım seferberliği - Haber
11:43  Ümraniye'de yaşlılara evde bakım seferberliği - Haber
11:43  Kilis milli eğitim bakanı ziya selçuk, kilis'te - Haber
11:42  İzmir'de 1771 kaçak cep telefonu ele geçirildi - Haber
11:41  Eylem hazırlığında yakalanan PKK'lılara ceza yağdı - Haber
11:06  Kilyos açıklarındaki çarpışmada kaybolan 3 balıkçıdan birinin cansız bedeni sudan çıkarıldı - Haber
08:53  Darbeci yarbay Murat Bolat, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kaçırma planını anlattı - Haber
21:41  Taksici, kadın müşterisini darp edip arabadan attı iddiası - Haber
21:19  Tunceli'de ilçeyi sokağa döken cinsel istismar şüphelisi kendisini ağaca astı - Haber
19:17  AK Partili İmirze Demir'in acı günü! Minik kızı 8. kattan düşerek hayatını kaybetti - Haber
11.01.2020 11:44:28