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SANKO Okulları yüzücüsü 3 Türkiye birinciliği kazandı

SANKO Okulları yüzücüsü Beril Öztürk 'Türkiye Turkcell Yıldız, Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme Müsabakası'ndan 3 Türkiye birinciliği ile döndü.

02.01.2020 13:10 | Son Güncelleme: 02.01.2020 13:14 SANKO Okulları yüzücüsü 3 Türkiye birinciliği kazandı
SANKO Okulları yüzücüsü Beril Öztürk ' Turkcell Yıldız, Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme Müsabakası'ndan 3 Türkiye birinciliği ile döndü.

İstanbul Beylikdüzü Olimpik Yüzme Havuzunda düzenlenen yarışlara, SANKO Okulları iki yüzücüsü Beril Öztürk ve Nehir Kelleci ile katıldı. Yarışlarda Beril Öztürk 50 metre, 100 metre ve 200 metre kurbağalama stilde 3 Türkiye şampiyonluğu kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencilerinin yüzme başarısı ile gurur duyduğunu belirterek, Beril Öztürk, Nehir Kelleci ve emeği geçen öğretmenlerini kutlayarak başarılarının devamını diledi. - GAZİANTEP

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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