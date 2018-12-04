Sanko Okullarının 4 Resmi Antarktika da Sergilenecek

04 Aralık 2018 Salı 13:10



04 Aralık 2018 Salı 13:10

İTÜ Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi (İTÜ PolReC) ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin 1 Aralık Dünya Antarktika Günü kapsamında düzenlediği "Resmini Yolla Antarktika'ya Gitsin" konulu resim yarışmasında SANKO Okullarının dört öğrencisi ilk 20 içinde yer aldı.İlkokul ve ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen yarışmaya 240 eser katıldı. SANKO Okulları dördüncü sınıf öğrencilerinden Yusuf Deniz Çelik, Doruk Başkaya, beşinci sınıf öğrencisi Aylin Günindi ve altıncı sınıf öğrencisi Nazlı Işıl Koper'in resimleri ilk 20 eser arasına seçildi.İTÜ Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Bölümü Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi Müdürü Doç. Dr. Burcu Özsoy'un başkanlığında ve bilim ekibi tarafından yarışmada seçilen 20resim özel korumalı şekilde 2019 yılında Antarktika'ya götürülerek sergilenecek. - GAZİANTEP