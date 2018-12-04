Sanko Okullarının 4 Resmi Antartika'da Sergilenecek

04 Aralık 2018 Salı 12:57



04 Aralık 2018 Salı 12:57

İTÜ Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi (İTÜ PolReC) ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin 1 Aralık Dünya Antarktika Günü kapsamında düzenlediği "Resmini Yolla Antartika'ya Gitsin" konulu resim yarışmasında SANKO Okullarının dört öğrencisi ilk 20 içinde yer aldı.SANKO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ilkokul ve ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen yarışmaya 240 eser katıldı. SANKO Okulları dördüncü sınıf öğrencilerinden Yusuf Deniz Çelik, Doruk Başkaya, beşinci sınıf öğrencisi Aylin Günindi ve altıncı sınıf öğrencisi Nazlı Işıl Koper'in resimleri ilk 20 eser arasına seçildi.İTÜ Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Bölümü Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi Müdürü Doç. Dr. Burcu Özsoy'un başkanlığındaki ekip tarafından seçilen 20 resim, özel korumalı şekilde 2019 yılında Antartika'ya götürülerek sergilenecek.