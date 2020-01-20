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SANKO Okullarının basketbol başarısı

SANKO Okulları Genç Kız Basketbol A Takımı, Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Okul Sporları Genç Kızlar A Basketbol İl Şampiyonası"nda il birincisi oldu.

20.01.2020 15:38 | Son Güncelleme: 20.01.2020 15:43SANKO Okullarının basketbol başarısı
SANKO Okulları Kız A Takımı, Gençlik Hizmetleri ve İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Okul Sporları Genç Kızlar A Basketbol İl Şampiyonası"nda il birincisi oldu.

Talat Özkarslı Spor Salonunda düzenlenen müsabakada İdil Ağan, Doğa Çevik, Selin Altınöz, Sena Çavuşoğlu, İdil Şeker, Defne Orhan, Dila Kılıç, Elif Sude Akınal, Öykü Çevik ve Pelin Kelleci'den oluşan SANKO Okulları Genç Kız A Basketbol Takımı birincilik kupasını kazandı.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, İl birincisi olan Genç Kız A Basketbol Takımı sporcularını ve antrenörlerini kutlayarak başarılarının devamını diledi. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

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