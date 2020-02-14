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SANKO Okullarının basketbol başarısı

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen "Gaziantep U16 Kız İl Birinciliği"nde SANKO Spor U16 Kız Takımı il birincisi oldu.

14.02.2020 15:58 | Son Güncelleme: 14.02.2020 15:58SANKO Okullarının basketbol başarısı
Federasyonu tarafından düzenlenen " U16 Kız İl Birinciliği"nde SANKO U16 Kız Takımı il birincisi oldu.

Karataş Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakada Nil Küçükcan, Nihal Bartık, Ecenur Özkeleş, Melisa Demir, Nehir Aslan, Eylül Çabuk, Zeynep Kömürcügil, Zehra Kocalar ve İrem Zorkirişci'den oluşan SANKO Spor U16 Kız Takımı il birinciliği kupasını kazandı.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, il birincisi olan SANKO Spor U16 Kız Takımı sporcularını ve antrenörlerini kutlayarak başarılarının devamını diledi. - GAZİANTEP

Gaziantep, basketbol, Türkiye, Spor

Kaynak: İHA

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