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SANKO okullarının dört projesi bölge finallerinde

SANKO Okulları Ortaokul öğrencilerinin hazırladığı dört proje, "TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması"nda il elemelerini geçerek Adana'da yapılacak bölge sergisine katılma hakkı kazandı.

01.04.2020 17:28 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:28
SANKO okullarının dört projesi bölge finallerinde
SANKO Okulları Ortaokul öğrencilerinin hazırladığı dört proje, "TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması"nda il elemelerini geçerek Adana 'da yapılacak bölge sergisine katılma hakkı kazandı.

SANKO Ortaokulu öğrencilerinden Göksu Eralp ve Onur Ongun, "Kimya" dalında, öğretmenleri Aslı Karagüzel rehberliğinde hazırladıkları projede boyalı olarak doğaya atılan suların çevreye zararı araştırıldı. Bu zararı engellemek için de evlerin önünde yetişen yosunlardan faydalanıldı. Öğrencilerden Osman Sayın ve Selin Nur Çapkur, öğretmenleri Cevahir Duman rehberliğinde "Tarih" dalında hazırladıkları projede, Türk büyüklerinin kendi dönemlerinde yaşadıkları önemli olaylar animasyonlarla anlatılarak canlandırıldı. Bu yöntemle yeni bir eğitim teknolojisi üretilerek tarihteki önemli olayların yarınlara aktarılması hedeflendi. Yiğit Göğüş ve Elif İklil Bozbaş, öğretmenleri Fatih Mehmet Günaydın rehberliğinde "Fizik" dalında hazırladıkları projede oldukça maliyetli olan asfalt üretimi ve uygulaması araştırılarak maliyetinin çevremizde bulunan iki madde ile düşürülmesi amaçlandı. Azra Çetgin ve Nazlı Işıl Koper, öğretmenleri Fatih Mehmet Günaydın rehberliğinde "Biyoloji" dalında hazırladıkları projede yapay zeka teknolojisi kullanılarak temel gıda maddesi olan buğdayın analizi yapıldı. Bu analizler sonucunda elde edilen büyük veri setleri kullanılarak model öğrenmesi gerçekleştirildi.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, ortaokul öğrencilerinin rehber öğretmenleri eşliğinde hazırladıkları dört proje ile okullarının yanı sıra Gaziantep'i temsil edecek olmasının gururunu yaşadıklarını belirterek, öğrencilerine ve emeği geçen öğretmenlerine bölge elemelerinde başarılar diledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler: Göksu, Adana, Güncel
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