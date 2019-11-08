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SANKO okullarının satranç başarısı

SANKO Okulları öğrencisi Beren Kalyoncu, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası"nda "9 Yaş Kızlar Kategorisi"nde il birincisi oldu.

08.11.2019 16:56 | Son Güncelleme: 08.11.2019 17:01 SANKO okullarının satranç başarısı
SANKO Okulları öğrencisi Beren Kalyoncu, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası"nda "9 Yaş Kızlar Kategorisi"nde il birincisi oldu.

Gençlik İl Müdürlüğü, Satranç İl Temsilciliği ve Gaziantep Şehitkamil Belediyesi tarafından Atatürk Spor ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen turnuvada, "9 Yaş Kızlar Kategorisi"nde Beren Kalyoncu il birincisi olmayı başardı.

Özel Doğuş Okulları ve Hatay Satranç İl Temsilciliği tarafından düzenlenen "Özel Hatay Doğuş Okulları Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası"nda da SANKO Okulları öğrencisi Kutay Sakmak ikinci ile eş puanı alarak averaj ile beşinci oldu. - GAZİANTEP

29 ekim cumhuriyet bayramı, Gaziantep, Hatay, Güncel

Kaynak: İHA

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