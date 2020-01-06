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SANKO Okullarının satranç başarısı

SANKO Okulları öğrencileri, "Küçükler (7-12 Yaş) Satranç İl Birinciliği"nde bir birincilik ve bir ikincilik derecesi kazandı.

06.01.2020 17:12 | Son Güncelleme: 06.01.2020 17:17 SANKO Okullarının satranç başarısı
SANKO Okulları öğrencileri, "Küçükler (7-12 Yaş) Satranç İl Birinciliği"nde bir birincilik ve bir ikincilik derecesi kazandı.

Gençlik ve İl Müdürlüğü, Belediyesi ve Satranç İl Temsilciliği tarafından Atatürk Spor ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Küçükler (7-12 Yaş) Satranç İl Birinciliği" turnuvasında SANKO Okulları öğrencisi Kutay Sakmak 12 Yaş Genel Kategorisinde birinci, Beren Kalyoncu ise 9 Yaş Kızlar Kategorisinde ikinci, oldu. Kutay Sakmak, beş oyun oynayan oyuncular arasında mağlubiyet almadan beş puan alarak "Mümkün Kategorisi"nde de birincilik derecesini elde etti. SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, satranç turnuvasında başarılı olan öğrencileri ile gurur duyduklarını belirterek öğrencilerini ve emeği geçen öğretmenini kutladı. - GAZİANTEP

Mustafa Kemal Atatürk, Şehitkamil, Gaziantep, Güncel

Kaynak: İHA

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