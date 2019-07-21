Haberler» Güncel» Haber

Sanko Park'tan 750 liralık alışverişe kamp sandalyesi hediye

Gaziantep'i ilklerle buluşturarak birbirinden eğlenceli etkinlik ve kampanyalara hız kesmeden devam eden Sanko Park Alışveriş Merkezi, ziyaretçilerini çok özel bir kampanya ile karşılıyor.

21.07.2019 16:39 Sanko Park
Gaziantep'i ilklerle buluşturarak birbirinden eğlenceli etkinlik ve kampanyalara hız kesmeden devam eden Sanko Park Alışveriş Merkezi, ziyaretçilerini çok özel bir kampanya ile karşılıyor.

22-31 Temmuz 2019 tarihleri arası devam edecek kampanya kapsamında, Sanko Park Alışveriş Merkezi'ndeki mağazalardan aynı gün içerisinde toplamda 750 lira ve üzeri tutarda alışveriş yapan ziyaretçiler, bir adet kamp sandalyesinin sahibi oluyor.

Bir kez katılım sağlanabiliyor

Stoklarla sınırlı ve her katılımcının bir kez katılım sağlayabileceği kampanya kapsamında alışveriş yapan ziyaretçiler, fatura ve fiş bilgileri ile Sanko Park danışma bankosuna başvurarak kampanyaya katılmaya hak kazanabilecek.

Gaziantep'in yaşam merkezi Sanko Park, tatilin tadını çıkarmaya devam edilen bu yaz günlerinde pikniklerin, kumsalın, doğanın vazgeçilmez aksesuarları olabilecek kamp sandalyesi hediye kampanyası ile ziyaretçilerin yaz tatilini renklendirecek. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA
Gaziantep, Sanko, Güncel

Son Dakika Haberleri
17:01   15 yaşındaki gencin kullandığı otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
17:00   Bahçeli: "Uyuyan devin üzeri örtülmek istenmektedir"
17:00   Köylere ulaşım sağlandı - DÜZCE
16:59   SİLİVRİ'DE İKİ KATLI BİNADA YANGIN ÇIKTI
16:57   Silivri'de iki katlı binada yangın çıktı
16:55   Diyanet İşleri Başkanı Erbaş : "Gözaydınlığımızsınız. Geleceğimizin mimarlarısınız"
16:55   ALANYA'DA BERKAY RÜZGARI