Sanko Rektörü Dağlı'dan, "5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü" Mesajı

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, "Tarihimiz boyunca kadınlarımız, medeniyetimizin varlığını sürdürmesinde ve ilerlemesinde en büyük güç olmuştur" dedi. 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü " nedeniyle bir mesaj yayınlayan Prof. Dr. Dağlı, tarihimiz boyunca Türk kadınının evde anne ve eş olmakla kalmadığını, yaşamın her türlü zorlu koşullarında erkeklerle omuz omuza hayat mücadelesi verdiğini kaydetti.Savaşta cepheye mermi taşıyan Türk kadınının, çalışma hayatında ailesine katkı sağladığını, hatta evin geçimini tümüyle sırtlandığını belirten Prof. Dr. Dağlı, ancak her zaman hak ettiği değeri görmediğine vurgu yaptı.Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk 'ün kadına hak ettiği değeri görmesiyle ilgili, önemli ve dünyaya örnek olacak adımlar attığına değinen Dağlı mesajında, "Büyük Önderimiz, kadınla erkeğin birbirini tamamladığını, birinin ilerlemesi için diğerinin de ilerlemesi gerektiğine inancını şu sözlerle ifade etmiştir, İnsan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cins insandan mürekkeptir. Kabil midir ki, bu kütlenin bir parçasını ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünlüğü ilerleyebilsin, mümkün müdür ki, bir cismin yarısı toprağa zincirlerle bağlı kaldıkça öteki kısmı göklere yükselebilsin, bu düşüncelerle 5 Aralık 1934 tarihinde Atatürk en önemli devrimlerinden birini gerçekleştirdi, kadınlara seçme ve seçilme hakkı verildi. Bundan 84 yıl önce kadınlarımız bu hakkı Avrupa ülkelerinin birçoğundan önce elde etti. Medeniyetimiz boyunca ve bugün dalgalanan şanlı bayrağımız gölgesinde, bağımsızca yaşadığımız ülkemiz için canlarını vermekten çekinmeyen kadınlarımızın, evlatları uğruna her türlü fedakarlığa katlanan annelerimizin, tarlada ırgat, fabrikada işçi, savaşta asker ve yaşamın her alanında farklı roller oynayan, hayatımızı güzelleştiren ve kolaylaştıran tüm kadınlarımızın ellerinden sevgi, saygı ve hürmetle öpüyorum. ve bu vesileyle tüm dünya kadınlarının Kadın Hakları Günü'nü kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP