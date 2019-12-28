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SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Kileci Açıklaması

SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci, yeni yıl nedeniyle bir mesaj yayınladı.

28.12.2019 10:12 | Son Güncelleme: 28.12.2019 10:17 SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Kileci Açıklaması
SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci, yeni yıl nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Dr. Kileci yıl başlarının ümit ve heyecanı bir arada barındıran, özel anlamlar yüklediğimiz günler olduğunu kaydetti. Birlik, beraberlik, karşılıklı hoşgörü, iyi niyet ve anlayışa ihtiyaç duyulduğu dönemde olunduğunu belirten Dr. Kileci, "Bir arada olmaktan keyif aldığımız, birbirimize iyi dilek ve temennilerimizi sunduğumuz yıl başları bunun için iyi bir fırsat. "2020 yılının hepimize sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini diliyor, yeni yılınızı kutluyorum" dedi. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

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