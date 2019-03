Sanko Üniversitesi Karkamış'ta Kariyer Günü Düzenledi

Kaynak: İHA

SANKO Üniversitesi bölgeye yönelik kariyer günleri kapsamında Karkamış'ta eğitimciler ve öğrencilerle bir araya geldi.Karkamış Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Hedeflerinize Ulaşmak Elinizde" konulu kariyer gününde bir konuşma yapan SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V. Türkan Pasinlioğlu, bu organizasyonlarda amaçlarının gençlere meslek seçimi konusunda ufuk açmak olduğunu söyledi. SANKO Üniversitesi'nin 2013 yılında kurularak, 2014-2015 yılında eğitime başladığını ve Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde ilk mezunlarını verdiklerini belirten Prof. Dr. Pasinlioğlu, öğrencilere sınavda ve meslek seçiminde başarılar diledi. Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Şahin Abdullah Sırmalı, hekimliğin dünyanın ilk mesleklerinden biri olduğunu söyledi. "Hastaneler tıp eğitiminin olmazsa olmazı" diyen Prof. Dr. Sırmalı, deneyimli ve güçlü akademik kadro ile SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin varlığının bu nedenle çok önemli olduğunu kaydetti.SANKO Üniversitesi'nin teknolojik altyapısı ve laboratuvarlarına da değinen Prof. Dr. Sırmalı, "Üniversitemizde birbirinden farklı laboratuvarlarımızla her şeyi çağın gerektirdiği şeklide gerçekleştiriyoruz. Simülasyon laboratuvarlarımızda öğrenciler hastayla temasa geçmeden, hastanın ne tepki vereceğini bizzat deneyimleyerek öğreniyor" dedi.Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Sibel Polat ise hemşireliğin bireyin, ailenin, toplumun sağlığını ve esenliğini koruma, geliştirme ve hastalık halinde iyileştirme amacına yönelik, hemşirelik hizmetlerinin planlanması, örgütlenmesi ve değerlendirilmesinden, bu hizmetleri yerine getirecek bireylerin eğitiminden sorumlu bilim ve sanattan oluşan bir sağlık disiplini olduğuna vurgu yaptı.Hemşirelik mesleğinde insana doğrudan hizmetin esas olduğunu anlatan Dr. Öğr. Üyesi Polat, insanların olduğu her yerde hemşirelik mesleğinin icra edildiğine değinerek, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de profesyonel, işini severek yapan, donanımlı hemşirelerin olması hayati önem taşımaktadır" şeklinde konuştu.Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Deniz Mıhçıoğlu da diyetisyenlerin görevinin sadece kilo verdirmek olmadığını aksine hem yaşam kalitesi, hem de yaşam süresi açısından büyük bir görevleri bulunduğuna dikkat çekti.Dr. Öğr. Üyesi Mıhçıoğlu, bilinçsiz beslenme sonucunda oluşabilecek hastalıkları önleyerek, sağlıklı besinlerin tüketilmesine yönelik çalışmalar yapan bir bilim dalı olarak Beslenme ve Diyetetik mesleğinin gün geçtikçe genişleyen çalışma alanıyla gençler tarafından yoğun ilgi gördüğünün altını çizdi.Dr. Öğr. Üyesi Mıhçıoğlu, hemşirelere kamu kurumlarından özel sektöre kadar geniş bir yelpazede iş imkanı olduğunu bildirdi.Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü'nden Öğr. Gör. Hatice Adıgüzel,"Meslek, kalp gibi asla durmadan çalışan nitelikte hayati bir organa benzer" ifadelerine yer verdi.Adıgüzel, mesleğin ömür boyu kendiliğinden atmasını sağlayacak bir pili bulunması ve yaşam motivasyonu sağlaması gerektiğini belirterek, "Herkes kendi bireysel özellik ve farklılıklarına uyan meslek grubunu seçmelidir. Sizlere tavsiyem üniversite giriş sınavı sonrasında, tercih yapmadan önce farklı meslek gruplarından insanlarla birebir görüşmenizdir. Örneğin Fizyoterapi mesleği; insanlarla yüzyüze, temasla dokunarak, konuşarak, zihin ve beden gücünüzü kullanarak dinamik bir şekilde çalışmanızı gerektirir. İnsanlarla iletişimi, onların sorunlarını çözmeyi, çeşitli fiziksel, psikososyal ve toplumsal katılımını etkileyen sorunlarına ortak olarak çözüm becerileri üretmeyi sevmeyi gerektirir. Bunlardan en zoru ise yaşamlarına egzersiz ekleyerek davranış değişikliğinde bulunmalarını sağlamaktır. Bunu başardığınız takdirde olgunlaşma sürecinizi çoktan tamamlamışsınızdır. Fizyoterapistler olarak aktif, insanla iletişimi seven, rol-model olabilen, rehabilitasyona renk katabilen gökkuşağı katmanları olabilmek için de sizleri SANKO Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünde görmek isteriz. Çıkmış olduğunuz bu yolda en doğru eğitimi verebilmek için bölgemizin en güçlü üniversitelerinden olarak yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.Sosyal Kurumsal Hizmetler Müdür V. Begüm Tekin ise SANKO Üniversitesi'nde sosyal ve kültürel imkanları ve faaliyetler, öğrencilerin kulüp etkinlikleri, burslar hakkında açıklamalar yaptı.Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencileri Doğukan Karlı ve Yusuf Türker, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 4. sınıf öğrencisi Anıl Kartal, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 4. sınıf öğrencisi Mehmet Demir, Beslenme ve Diyetetik Bölümü 3. sınıf öğrencisi Uğur Ferhat Güneş SANKO Üniversitesi'nde eğitim gördükleri bölümler hakkında paylaşımda bulundular.Kariyer gününe Karkamış Belediye Başkan Yardımcısı Galip Kocaaslan, Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı'ndan Dr. Öğr. Üyesi Duygu Gök Yurtseven ile eğitimci ve öğrenciler katıldı. - GAZİANTEP