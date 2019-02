Sanko Üniversitesi Kilis'te Kariyer Günü Düzenledi

Kaynak: İHA

SANKO Üniversitesi tarafından Kilis 'te eğitimciler ve öğrencilere yönelik kariyer günü düzenlendi.Kilis Alaeddin Yavaşça Kültür Merkezinde düzenlenen kariyer gününde bir konuşma yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Metin Bayram , SANKO Üniversitesi olarak önceliklerinin kaliteli eğitim vererek, iyi hekim yetiştirmek olduğunu söyledi.Prof. Dr. Bayram, "Özellikle sağlık sektörü üzerinde hassasiyetle durulması gereken sektörlerden biridir. Bizim de hedefimiz bu sektörde işini severek yapan, bilinçli ve kaliteli sağlık çalışanları ve akademisyenleri yetiştirmek" dedi.Öğrencilere seslenen Prof. Dr. Bayram, "Yarınlar, bugün fedakarlık edenlerin olacaktır. Yarının başarılı bireyleri olmak istiyorsanız, bugünden hedeflerinizi doğru belirlemeli ve bunun için de gayret göstermelisiniz. Amacımız meslek seçimi konusunda sizlere yardımcı olmak" ifadelerini kullandı.Prof. Dr. Bayram, " Türkiye 'nin tek çatı altında yatak kapasitesiyle en büyük hastanesinde staj ve uygulama imkanıyla, kendi alanlarında uzman birbirinden değerli akademisyenleriyle, teknik donanımıyla ve eğitime bakış kalitesiyle SANKO Üniversitesi olarak siz gençleri bekliyoruz" şeklinde konuştu.Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kemal Bakır da SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin bölgede vakıf üniversiteleri arasında ilk ve tek olduğunu belirterek, "Tıp fakültemiz, geniş öğretim üyesi kadrosu ile tıp eğitimindeki gelişmeleri de göz önünde bulundurarak hemen her alanda öğrencilerine katkı sunmaktadır" ifadelerine yer verdi.Tıp fakültesi ve hastane binalarındaki laboratuvarlarla öğrencilerin hem öğretim üyeleriyle hem de kendi kendilerine öğrenmelerini sağlayacak şartların bulunduğunu anımsatan Prof. Dr. Bakır, "İlk yıllarda simülasyon laboratuvarında maketlerle eğitim alarak staj dönemine hazır hale gelen öğrenciler, staj ve intörnlük dönemlerinde hocaları ile birlikte hastalara karşı davranış ve muayene yöntemlerini öğreniyorlar" diyerek üniversitedeki imkanlardan bahsetti.Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Meryem Kılıç ise, hemşireliğin birey, aile ve topluma yaşamın her döneminde, hastalık ve sağlık durumunda önleyici, tedavi ve rehabilite edici hizmetler sunan bir meslek olduğuna vurgu yaptı. Bu hizmeti sunarken, yeterli donanıma sahip olmanın çok büyük önem taşıdığını anlatan Dr. Öğr. Üyesi Kılıç, "SANKO Üniversitesi Hemşirelik Bölümü olarak bu donanıma, gerek akademisyen kadrosu, gerekse 600 yataklı kapsamlı hastanemizin her türlü fiziksel ve teknik koşulları ile sahip olmaktan gurur duyuyoruz. Şunu da belirtmeden geçemeyeceğim mezunlarımızın iş bulma sıkıntısı yok. Büyük çoğunluğu kendi hastanemizde çalışmaya başlamıştır. Bu da öğrencilerimiz için büyük bir avantajdır" sözlerine yer verdi.Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nden Öğr. Gör. Funda Esin Fakılı da konuşmasında, beslenme ve diyetetik lisans programında anatomi, fizyoloji, beslenme ilkeleri, beslenme biyokimyası, anne ve çocuk beslenmesi, toplu beslenme sistemleri, geriatride beslenme, diyetetik uygulamaları, sporcu beslenmesi ve besin kontrolü gibi temel branş dersleri verildiğine dikkat çekti. Bununla birlikte lisans eğitimi boyunca sunulacak çeşitli seçmeli derslerle interdisipliner bir eğitim verilmesinin de hedeflendiğini vurgulayan Fakılı, "Beslenme ve Diyetetik lisans programı mezunları, yataklı tedavi kurumlarında, çocuk ve yaşlı bakım evlerinde, ana-çocuk sağlığı merkezlerinde, toplum sağlığı merkezlerinde, özel diyet polikliniklerinde araştırıcı, eğitici ve tedavi edici olarak hizmet vermektedir. Bununla birlikte mezunlar; diğer toplu beslenme yapılan kurumlarda, besin ve beslenmeyle ilgili özel kuruluşlarda veya kamu kuruluşlarında yönetici, araştırıcı veya eğitici olarak da çalışabilmektedirler. Ayrıca lisansüstü eğitimlerini tamamlayarak akademik hayatta da faaliyet gösterebilirler" sözcüklerini kullandı.Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü'nden Öğr. Gör. Halil İbrahim Ergen ise üniversitenin, lisans eğitiminin tamamlandığı ve belirli eğitim döneminin sonunda "diplomanın alındığı" mekanın ötesinde olduğunu, sadece eğitim faaliyetlerinin icra edildiği kurumlar olmadığını anımsattı. Öğrencilerin lisans eğitim hayatına başladıkları andan itibaren sosyal faaliyetlerin, sosyal sorumluluk projelerinin ve içinde bulunduğu şehrin veya bölgenin gelişimine katkı sağlamanın ne denli önemli olduğunun bilinciyle yetiştiklerinin altını çizen Ergen, "Bu sayede öğrencilerin her yönden donanımlı mezun olabilmesi için tüm fırsatları sunarken, kamuoyunun halka açık eğitim ve etkinliklerle bilgilendirilmesini ve bilinçlendirilmesini sağlamayı amaçlıyoruz. Öğrencilerimiz daha lisans dönemindeyken eğitim programları dışında düzenlenen birçok konferans ve seminere aktif olarak katılarak kendilerini geliştirirken, etkinliklerin organizasyonunda da bizzat yer alarak birçok yönden kendilerini geliştirme fırsatı bulmaktadırlar. ABD Texas Üniversitesi Houston Sağlık Bilimleri Merkezi ile üniversitemiz arasında imzalanan sözleşmeyle iki üniversite arasında karşılıklı eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yürütülmesinin yanı sıra, ekonomik, kültürel ve sosyal konularda karşılıklı anlayışın geliştirilmesi hedeflenmektedir. Eğitim programları, öğrenci gelişimi ve bilimsel araştırma konularında en üst düzeyde bilgi alışverişinin yapılması amaçlanan sözleşme kapsamında, lisans ve lisansüstü öğrencilerin değişim programı başlatılacak, sempozyum, konferans ve çalıştaylar düzenlenerek, bilimsel araştırma programlarına destek verilecek ve çok sayıda ortak bilimsel araştırma projesi yürütülecektir" diye konuştu.Sunumların ardından Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Halil İbrahim Ertem, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 4. sınıf öğrencisi Gizem Kıllı, Beslenme ve Diyetetik Bölümü 4. sınıf Rahime Tuğrul ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 2. sınıf Güler Alpsoy bölümleri hakkında bilgiler vererek, katılımcı öğrencilerin sorularını yanıtladı.Programın sonunda Prof. Dr. Metin Bayram, Kilis Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Polat 'a katkıları için teşekkür ederek, hediye takdim etti.Kariyer gününe Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu, Kilis Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hasan Turfanda, Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı'ndan Dr. Öğr. Üyesi Pınar Günel Karadeniz ile çok sayıda okul yöneticisi, eğitimci ve öğrenci katılım gösterdi. - GAZİANTEP