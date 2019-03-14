SANKO Üniversitesi'nde 14 Mart Tıp Bayramı
kutlamaları kapsamında akademisyen ve hekimlere gül takdim edildi. Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. M. Metin Bayram
ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın, üniversitede görev yapan akademisyenleri ziyaret ederek, 14 Mart Tıp Bayramlarını kutladı. Tıp mesleğinin fedakarlık ve insan sevgisi gerektirdiğini belirten Prof. Dr. Bayram, akademisyenlere yönetim adına gül takdim etti, başarılar diledi.
SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu
Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde ise Genel Müdür Dr. Yusuf Ziya
Yıldırım, Hastane Müdürü Hüseyin Söylemez ve Mesul Müdür Dr. Suat Özerbaş ile birlikte hekimleri birimlerinde ziyaret ederek, yönetim adına gül verdi. - GAZİANTEP
Rektör, Tıp Bayramı, 14 Mart, Güncel
Kaynak: İHA