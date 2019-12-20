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SANKO Üniversitesi'nde "Bağımlılıklara Karşı Mücadele" Anlatıldı

SANKO Üniversitesi'nde Türkiye Yeşilay Cemiyeti Gaziantep Şube Başkanı Fatih Tamer ve Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkorehber Polis Memuru İsmail Uzkar tarafından "Bağımlılıklara Karşı Mücadele" hakkında bilgilendirme yapıldı.

20.12.2019 10:39 | Son Güncelleme: 20.12.2019 10:44 SANKO Üniversitesi'nde
SANKO Üniversitesi'nde Cemiyeti Şube Başkanı Fatih Tamer ve Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkorehber Polis Memuru İsmail Uzkar tarafından "Bağımlılıklara Karşı Mücadele" hakkında bilgilendirme yapıldı.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Gaziantep Şube Başkanı Fatih Tamer, SANKO Üniversitesi Hastanesi Anadolu Toplantı Salonu'nda, akademisyen ve öğrencilere Yeşilay'ın amaçları ve bağımlılıkla mücadele konusunda gerçekleştirdikleri projeler konusunda bilgiler verdi.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından desteklenen dergi ve kitaplar hakkında bilgili veren

Tamer, üniversitelerde Yeşilay Kulüplerinin kurulmasına destek verdiklerini söyledi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkorehber Polis Memuru Uzkar ise madde kullanımını önlemek için ülkelerin izlediği politikalar hakkında bilgiler paylaştı.

Madde kullanımının fiziksel, ruhsal, ekonomik ve ahlaksal sorunlara yol açabildiğinin altını çizen Uzkar, ülkemizde madde kullanımıyla ilgili eğitim, yaş, cinsiyet, yaşanılan yer gibi demografik özelliklerle ilgili sunum yaptı.

Sunumların sonunda konuşmacılar öğrencilerin sorularını yanıtladı. - GAZİANTEP

Yeşilay Cemiyeti, Gaziantep, Türkiye, Yeşilay, Güncel

Kaynak: İHA

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