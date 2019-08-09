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SANKO Üniversitesi'nde bayramlaşma

SANKO Üniversitesi'nde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma düzenlendi.

09.08.2019 17:30 SANKO Üniversitesi'nde bayramlaşma
SANKO Üniversitesi'nde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma düzenlendi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Metin Bayram, "SANKO Üniversitesi olarak, başarılı ve yoğun bir akademik yılı birlik ve beraberlik içinde bitiriyoruz. Her geçen yıl daha da büyüyen, akademik, idari kadromuz ve öğrencilerimizle Kurban Bayramını kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Başarılı çalışmaları için personele teşekkür ederek, birlikte daha da iyi ve başarılı çalışmalar yapacaklarına olan inancını dile getiren Prof. Dr. Bayram, herkese mutlu bayramlar diledi.

Bayramlaşmaya idari ve akademik kadro yanında, tıp fakültesi intörn öğrencileri de katıldı. - GAZİANTEP

Kurban Bayramı, Mehmet Metin, Rektör, Güncel

Kaynak: İHA

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