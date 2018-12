08 Aralık 2018 Cumartesi 11:10



08 Aralık 2018 Cumartesi 11:10

Engelliler Günü dolayısıyla SANKO Üniversitesi'nde "Engelleri Aşmak" konulu sempozyum düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, öğretim üyeleri ve sporcuların katıldığı sempozyuma ilgi yoğundu.Sempozyumda konuşan Şahin, "Engel elde, ayakta, kulakta değil, engel yaşarmayan gözde, nasırlaşmış kalptedir. Engelli hakkı, bir insan hakkıdır, bir imtiyaz değildir. İfadelerini kullandı.2005 yılında Türkiye'de ilk kez engellilerle ilgili yasa çıkarıldığını anımsatan Şahin, "Bu çok önemli. En önemli dönüşüm zihinsel dönüşümdür. 80 milyon herkesin bunun bir kalkınma yolculuğu olduğunu anlaması gerekiyor. Herkesi beraber kucaklayarak herkesi kapsayarak bu yolculuğa gitmek gerekiyor" şeklinde konuştu.Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye'nin dünyanın 10'uncu büyük ekonomisi olmayı hedeflediğine vurgu yaparak bunun için toplumun tüm kesimlerinin 80 milyon engelli, engelsiz, kadın, erkek, yaşlı, genç herkesin kalkınmanın bir parçası yapılması gerektiğine dikkat çekti.Engel gruplarındaki hukuki düzenlemelerin dört ana başlık altında yapılması gerektiğini kaydeden Şahin, şöyle devam etti:"Birincisi eğitim. Özel rehabilitasyon çok daha kuvvetlenerek yoluna devam etmesi gerekiyor. Engel elde, ayakta, kulakta değil, engel yaşarmayan gözde, nasırlaşmış kalptedir. Bir diğeri sağlık, her doğan çocuğun sigortalı doğması ve 18 yaşına kadar sağlık imkanlarından istifade edilmesi engelliler için büyük bir fırsat oldu.Ulaşılabilirlik; şehirde dolaşıp bir sanat ya da spor etkinliğine katılabilmesi, yapmak istediği her şeyi ulaşabilmesi ki, arkadaşlarımla ulaşılabilirlik erişebilirlik üzerine çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz.Diğeri de sosyal destek sistemi.Her engel gurubu için özel çalışmamız gerekiyor. Türkiye'nin en büyük Engelsiz Yaşam Merkezi'ni yapıyoruz. Bu işi en iyi şekilde yapmak için sizlere ihtiyacımız var. Dünyanın en güzel tesisini yapsanız da bilim ne söylüyor diye bakmadığında eksik kalır.SANKO Üniversitesi'nin böyle bir bölümü var, başımızda böyle hocalar ve öğrenciler var. Pratik ve teoriği birleştirirsek bunu başarabiliriz. Zihinsel dönüşümü yapabilirsek bunu başarabiliriz. Mesele empati yapmak, birbirini anlamak, gönül diliyle konuşmak."Fizyoterapistler Engelli Bireyler İçin ÖnemliSANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı da yaptığı konuşmada, engelli bireylere diğer bireylerle aynı düzeyde haklara sahip olduklarının bilinci ve insan onuruna yakışır biçimde fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetleri ile spor ve sanatta, eğitim ve istihdamda kendilerine yeten ve bağımsız bireyler haline gelmeleri sağlamanın, bilim yuvası olarak asli görevleri olduğuna vurgu yaptı.Engelli bireylerin hayatlarını daha iyi şartlarda devam ettirebilmeleri ve sosyal hayatın içinde yer almalarının iyi planlanmış bir rehabilitasyon programına ve bunu gerçekleştirecek ekibin içinde önemli ve yetkin bir göreve sahip fizyoterapistlerin eğitimi ile mümkün olduğunu dile getiren Prof. Dr. Dağlı, "SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümümüz bu amaç doğrultusunda yeterli bilgi ve donanıma sahip fizyoterapistler yetiştirmektedir. Geçen yıl engelliler haftasında başlattığımız ve toplumda farkındalığın oluşmasında önemli bir role sahip olan 'Engelleri Aşmak' temasını bu yıl bir sempozyumla sürdürüyoruz.Ayrıca geleneksel hale gelmesinden mutluluk duyacağım diğer bir konu da SANKO Üniversitesi öğrencileri ve öğretim elemanlarının seçimleriyle belirlenen "Yılın Sporcusu" ve 'Yılın Takımı' ödüllerinin dağıtılmasıdır. Gelecek yıl daha geniş bir seçim platformunda gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Sempozyumumuzun hedeflenen amaca ulaşmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.Prof. Dr. Nevin ErgunSANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nevin Ergun, sempozyuma ev sahipliği yapmaktan duyduğu gurur ve mutluluğu dile getirerek, "1990 yılında bu işe başlayarak, ne kadar doğru bir karar vermiş olduğumu bir kez daha görüyorum" dedi.Ülkemizde yaklaşık 10,5 milyon engelli olduğunu ve yakınlarıyla birlikte bu sayının 25 milyona ulaştığını belirten Prof. Dr. Ergun, iletişim sıkıntısı yaşadıklarını bildirdi.Prof. Dr. Ergun, "Bir şairin dediği gibi, 'İnsanların kanatları yok,insanların kanatları kalplerindedir'. Ben de sizlere kalplerinizin götürdüğü yere, güzel ülkemin güzel insanlarının kalplerine sadece bir gün değil her zaman ulaşmanızı diliyorum. Birlikteysek başarırız" ifadelerine yer verdi.Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı ve Prof. Dr. Nevin Ergun moderatörlüğündegerçekleşen "Birlikte Başarmanın Yolları" konulu panelde konuşan Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif ÜmitUztürk ise 18 branşta aktif spor yapıldığına değinerek, özetle şu bilgileri paylaştı:"Ülkemize ilk kez 2016 paralimpik olimpiyatlarında 2 altın madalya kazandırdık. Bireysel olduğu kadar takım sporlarında da çalışmalarımız sürüyor. Tekerlekli basketbolda 63 takımımız var ve ilk kez 2017 yılında Avrupa Şampiyonu olma gururu yaşadık. Ampute Futbol Milli Takımımız geçen yıl Avrupa Şampiyonu olarak, göğsümüzü kabarttı. Çocuklarımız, imkan tanındığı takdirde, neler yapabileceklerini gösterdi."Türkiye Sakatlar Derneği Gaziantep Şube Başkanı Hulusi Kalender deher şeyin ötesinde engellilerin tıbbi sıkıntıları olduğunu ifade etti."En büyük istediğimiz, kendimizi anlatmak. Bunun için de birlikte yaşamak çok önemli. SANKO Holding'in destekleri ile daima yanımızda oldu" diyen Kalender, "İşinize aşkınız gibi bakarsanız başarırsınız. Birlikte başarmanın yolu, birlikte çalışmaktan geçiyor" saptamasını yaptı.DİĞER KONUŞMACILARSempozyuma katılan Bedensel Engelliler Yüzme Milli Takımı Antrenörü Osman Çullu, bugünlere gelinceye kadar engelli sporcuların yaşadığı sıkıntılara ve imkansızlıklar nedeniyle yaşanan zorluklara ve sporcularla başarı öykülerine değindi.Ampute Milli Futbol Takımı Eski Sporcusu Fatih Karakuş da2017 yılına kadar ampute futbol takımında yer aldığını, ancak her zaman arkadaşlarının yanında olacağını söyledi.Gazişehir Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Takımı Genel Menajeri Ramazan Taşkın,imkansızlıklarla yola çıkan tekerlekli basketbol takımının bugünlere nasıl geldiğinin bir özetini yaptı.Taşkın, kendilerine desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e ve Kulüp Başkanı Adil Sani Konukoğlu'na teşekkürlerini iletti.Limitsiz Spor Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Salih Cem Pişkin"Bu tür toplantıların sayısının artması farkındalık oluşturmak ve sporcu sayısının artması açısından çok önemli" şeklinde konuştu.Pişkin, "Engelli sporcuların yaptıklarını gördükten sonra, onlara engelli demenin doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü onlar pek çok insanın yapamayacağı şeyleri başarıyorlar" dedi.Engelli sporcuların hayatına dokunmasıyla, hayatının değiştiğini söyleyen TRT Spor Engelsiz Spor Programı Muhabiri Cem Çınar, "Önemli olan televizyonda izlediğini değil, şimdi şu anda yanınızda olan sporculara bir dokunun, onlarla bir konuşun, inanıyorum ki sizlerin de hayatı değişecek" ifadelerini kullandı.Sempozyum Başkanı, SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nevin Ergun'un moderatörlüğünde "Hayata Renk Katanlar" başlığı ile düzenlenen oturumda ise şu sporcular başarı öyküleri ile topluma nasıl rol model olduklarını anlattı.Sempozyuma katılanlar ve başarı öyküleri ise şöyle:"Abdullah Öztürk, masa tenisinde 2015 Avrupa Şampiyonası'nda bireysel ikincilik, takım olarak birincilik, 2016 Rio Paralimpik Oyunlarında altın madalya, takım olarak bronz madalya, 2018 Paralimpik Masa Tenisi Dünya Şampiyonası Erkekler Class 4 kategorisinde gümüş madalya kazandı.Ali Öztürk, masa tenisinde 2015 Avrupa Şampiyonası'nda takım olarak üçüncülük, 2016 Rio Paralimpik Oyunlarında takım olarak bronz madalya, 2018 Paralimpik Masa Tenisi Dünya Şampiyonası Erkekler Class 5 kategorisinde altın madalya alarak Dünya Şampiyonluğu elde etti.Beytullah Eroğlu, yüzmede 2005 yılı Türkiye şampiyonu, 2011 Avrupa Şampiyonu, aynı şampiyonada ikinci, 2012 Londra ParalimpikOyunları'nda finalde yedincioldu, 2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda finalde yüzdü, 2017 Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonu oldu ve toplamda 71 kez milli mayo giydi.Nazmiye Muslu Muratlı: Halterde 2012 Londra Paralimpik Oyunları'nda 109 kilo ile rekor kırarak altın madalya kazandı, 2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda 104 kilo kaldırarak dünya rekoru kırdı, Paralimpik'te üst üste altın madalya kazanan ilk Türk sporcu olarak da tarihe geçti.Sevilay Öztürk, Yüzmede Almanya'nın Berlin şehrinde düzenlenen Uluslararası Yüzme Şampiyonası'nda 100 metre sırtüstünde birinci olarak altın, 50 metre kelebek stilde de ikincilikle gümüş madalya kazandı. 2018 Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası ikincisi, Rio Olimpiyatları'na katılarak finalde yarışma başarısı gösterdi."Etkinlikler kapsamında SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü organizasyonunda, SANKO Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleri yılın en başarılı sporcusu olarak, Nazmiye Muslu Muratlı'yı ve en başarılı takım olarak ise, Gazişehir Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nı seçti.Sporculara ödüllerini vermek üzere sahneye gelen SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Sevilay Öztürk'ün lise ve üniversite eğitim giderlerini karşılayacaklarını açıkladı. - GAZİANTEP