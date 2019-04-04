Sanko Üniversitesi'nde "Karpal Tünel Sendromu" Tartışılacak

SANKO Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü tarafından "Karpal Tünel Sendromunu Tartışıyoruz" konulu etkinlik düzenleniyor.
SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu
Uygulama ve Araştırma Hastanesi salonunda 8 Nisan 2019 Pazartesi günü düzenlenecek etkinlikte SANKO Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Aydın
Büdeyri "Karpal Tünel Sendromu Nedir", Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Uzm. Dr. Egemen Ayhan "Tamamen Uyanık El Cerrahisi (Wıde Awake Hand Surgery-Walant)", Gazi Üniversitesi
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deran Oskay "Karpal Tünel Sendromunda Rehabilitasyon", Hacettepe Üniversitesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çiğdem Öksüz "Karpal Tünel Sendromunda Duyu Eğitimi" konularında sunum yapacak.
SANKO Üniversitesi Fizyoyaşam Kulübü ve El Terapistleri Derneği'nin katkılarıyla 8 Nisan 2019 Pazartesi günü 09.30 - 12.00 saatleri arasında gerçekleşecek etkinliğe dileyen herkes katılabilecek.
SANKO Üniversitesi
2013 yılında kurulan SANKO Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanlarında yüksek lisans ve Biyoistatistik alanında Doktora eğitimleri veriliyor. - GAZİANTEP
Güncel
Kaynak: İHA