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SANKO Üniversitesi'nde Öğretmenler Günü kutlandı

SANKO Üniversitesi'nde Öğretmenler Günü dolayısıyla akademik kadroya gül takdim edildi.

26.11.2019 09:37 | Son Güncelleme: 26.11.2019 09:42SANKO Üniversitesi'nde Öğretmenler Günü kutlandı
SANKO Üniversitesi'nde Öğretmenler Günü dolayısıyla akademik kadroya gül takdim edildi.

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Öğretmenler Günü nedeniyle, öğrettikleriyle ve rehberlikleriyle yolumuzu aydınlatan tüm eğitimciler adına öğretim üyelerini ve görevlilerini ziyaret ederek, gül takdim etti, sağlık ve başarı dileklerini iletti.

Prof. Dr. Dağlı, Üniversite Genel Sekreteri Dr. Yusuf Ziya Yıldırım ve Lisansüstü Eğitim Fakültesi Müdürü Prof. Dr. Ayşen Bayram ile birlikte katıldığı etkinlik sırasında, "Nice başarılara birlikte imza atmak dileğiyle bugüne gelmemizde büyük emekleri olan öğretmenlerimizin gününü kutluyorum" dedi.

SANKO Üniversitesi

SANKO Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Biyoistatistik alanında doktora, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile Tıbbi Mikrobiyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı alanlarında yüksek lisans eğitimleri veriliyor. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

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