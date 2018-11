Sanko Üniversitesi'nde Önlük Giyme Töreni

25 Kasım 2018 Pazar 13:18



25 Kasım 2018 Pazar 13:18

SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Abdulkadir Konukoğlu , üniversiteyi Gaziantep başta olmak üzere Güneydoğu Anadolu Bölgesinde sağlık hizmeti kalitesini artırmaya katkı sağlamak amacıyla kurduklarını söyledi.Konukoğlu, tıp fakültesi birinci sınıf öğrencilerinin Beyaz Önlük Giyme Törenindeki konuşmasında, sağlığın her şeyden önemli olduğunu belirtti.Üniversiteyi her geçen gün her alanda geliştirmek istediklerini, bu anlamda kampüsün imar işlemlerinin tamamlandığını, üniversite binalarının yanı sıra, sosyal alanlar, lojmanlar ve yurtlar inşa edeceklerini anlatan Konukoğlu, "Hem verimli bir üniversite hem de fiziki açıdan üniversiteye uygun binalar yaparak, eğitim ve yaşam ortamı sunmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.Üniversitesi ve hastaneyi ticari kaygılarla kurmadıklarını aktaran Konukoğlu, öğrencilere şöyle seslendi:"Bu tören, doktorluğa adım atma gününüz. Sizden tek ricamız hastayı anneniz veya babanız olarak görmenizdir. Bunu böyle görürseniz işinizi yük olarak görmezsiniz, hastalarınızı güler yüzle karşılarsınız. Hastayı böyle karşılarsanız, hasta da sizlere güvenir, bu da tedavi sürecini kolaylaştırır." Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı ise üniversitelerin gençlere sadece bir mesleğin inceliklerini öğretmekle kalmadığını, aynı zamanda bilgiyi nasıl kullanacakları ve üretecekleri konularında yöntemleri öğrettiğine dikkati çekti.Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın da temelinde usta-çırak ilişkisi yatan köklü tıp eğitimi geleneğinin bir parçası olduğunu anımsattı.Törende birinci sınıf öğrencilerine beyaz önlükleri giydirildi.