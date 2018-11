Sanko Üniversitesi'nden 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı

22 Kasım 2018 Perşembe 10:14



SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, bir mesaj yayınlayarak tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmeler Günü'nü kutladı. Prof. Dr. Dağlı, "Hayatımızın her alanını etkileyen ve büyük katkıları olan bu kutsal mesleği büyük bir özveri, inanç ve sevgiyle icra eden öğretmenlerimiz için ne yapsak yetmez" dedi.24 Kasım tarihinin Öğretmenler Günü olarak belirlenmesinin tesadüfi olmadığını anımsatan Prof. Dr. Dağlı, "24 Kasım 1928, büyük bir komutan ve devlet adamı olan Başöğretmenimiz, Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Millet Mektepleri Başöğretmenliğini, kabul ettiği gündür. Millet Mekteplerinin açılışı ve Atatürk'ün Başöğretmenliği kabul tarihi olan 24 Kasım günü, 1981 yılından beri Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır" ifadelerine yer verdi."Büyük Önder Atatürk'ün eğitime ve öğretmenlere verdiği önem hepimiz için örnek olmalıdır" diyen Prof. Dr. Dağlı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öğrenmeye ve öğretmenlere olan inancını ise, "Büyük Önder, Bu anda karşınızdaki en içten duygumu, izninizle söyleyeyim, isterdim ki çocuk olayım, genç olayım, sizin nur saçan sınıflarınızda bulunayım. Sizden feyz alayım. Siz beni yetiştiresiniz. O zaman ulusum için daha yararlı olurdum. Ne yazık ki elde edilemeyecek bir istek karşısında bulunuyoruz. Bunun yerine sizden başka bir istekte bulunacağım. Bugünün çocuklarını yetiştiriniz. Onları yurda, ulusa yararlı insanlar yapınız. Bunu sizden istiyor ve diliyorum, demiştir" sözleriyle paylaştı.Dağlı, "Bizler, SANKO Üniversitesi olarak, ülkemizin bugünün dünyasında söz sahibi olması için bilimin ışığında emin adımlarla ilerliyoruz. Eğitim ordumuzun bir parçası olarak üzerimize düşeni en iyi ve en doğru şeklide gerçekleştirmek için Başöğretmenimiz, en büyük rehberimizdir. Hepimiz üzerinde büyük emek ve hakları olan, meslek hayatımızda dahi rehberlikleriyle, bizlere olan inançlarıyla daha büyük ve başarılı işler yapmamızı sağlayan, hayatımızın her aşamasında farklı roller yüklediğimiz ancak her zaman arkamızda büyük bir destek olarak hissettiğimiz tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyorum" diyerek sözlerini sonlandırdı. - GAZİANTEP