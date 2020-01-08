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SANKO Üniversitesi'nin liselerle buluşması devam ediyor

Abdulkadir Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencileri, meslek seçimi öncesi bilgi almak ve üniversite ortamını yakından görmek için SANKO Üniversitesi'ni ziyaret etti.

08.01.2020 10:46 | Son Güncelleme: 08.01.2020 10:52 SANKO Üniversitesi'nin liselerle buluşması devam ediyor
Abdulkadir Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencileri, meslek seçimi öncesi bilgi almak ve üniversite ortamını yakından görmek için SANKO Üniversitesi'ni ziyaret etti.

Rehber Öğretmenleri Kevser Kara eşliğinde SANKO Üniversitesi'ni ziyaret eden öğrencilere, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü'nden Uzm. Hemşire Hatice Güzel, sağlık eğitiminde teorinin yanı sıra uygulamalı eğitimin de büyük önem taşıdığını söyledi.

Güzel, SANKO Üniversitesi Hastanesi'nin, SANKO Üniversitesi'ne uygulamalı eğitimlerin verilmesi anlamında büyük değer kattığını belirtti.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nden Öğr. Gör. Nezihe Otay Lüle, ders içerikleri ve faaliyetleri konusunda sunum yaparak, uygulamaların yapıldığı beslenme laboratuvarını öğrencilere tanıttı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü'nden Fizyoterapist Mustafa Yıldızlı ise bölümün akademik kadrosu, ders içerikleri, uygulamalar, etkinlikler ve sosyal sorumluluk projelerinden oluşan bir sunum gerçekleştirdi.

Rehber öğretmenleri ile birlikte laboratuvarları gezen öğrencilere, Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Özdemir Sevinç, anatomi laboratuvarı hakkında bilgi verirken, Laboratuvar Sorumlusu Nilay Uçar ise birbirinden farklı eğitimlerin ve araştırma projelerinin gerçekleştirildiği laboratuvarları tanıttı.

Sosyal Kurumsal Hizmetler Müdürlüğü'nden İbrahim İncioğlu ise öğrencilere sosyal imkanlar, puanlar ve sıralama konusunda bilgiler verdi.

Tanıtım sonunda öğrencilere armağanlar takdim edildi. - GAZİANTEP

Abdulkadir Konukoğlu, Anadolu Lisesi, Güncel

Kaynak: İHA

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