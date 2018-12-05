Sanko Üniversitesinden Dünya Engelliler Günü Etkinliği

Fizyoyaşam Kulübü ve Çocuk Fizyoterapistleri Derneği üyesi SANKO Üniversitesi öğrencileri, Dünya Engelliler Günü
dolayısıyla etkinlik düzenledi.
SANKO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, SANKO Park'taki etkinlikte birbirinden farklı aktiviteler düzenlenerek, engelli çocuklarla, SANKO Park'a gelen çocukların kaynaşması sağlandı.
Toplu halde resimler çizen, el boyaması yapan çocukların mutluluğu gözlerinden okunurken, etkinliğe destek veren özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin katkılarıyla engelli çocukların yaptığı resimler de sergilendi.
Yoğun ilgi gören etkinliğe SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğretim üyeleri ve etkinliğe destek veren özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi çalışanları katıldı.
Dünya Engelliler Günü
05 Aralık 2018 Çarşamba 12:30