Sanko Üniversitesinden İslahiye'de Kariyer Günü

SANKO Üniversitesi tarafından"Hedeflerinize Ulaşmak Elinizde" konulu kariyer gününde Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi akademisyenleri, İslahiye 'de eğitimciler ve öğrencilerle bir araya geldi.İslahiye Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen kariyer gününde bir konuşma yapan SANKO Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Metin Bayram , üniversite eğitimi, üniversitede hayat ve kariyer hedeflerken SANKO Üniversitesinin neden bu planlar arasında yer alması gerektiği ile ilgili bilgiler vermek istediklerini söyledi.Prof. Dr. Bayram, "Beş yıllık bir üniversite olmamıza rağmen, 1996 yılına yani Sani Konukoğlu Hastanesinin kurulmasına dayanan, 23 yıllık bir geçmişimiz var. Gaziantep ve bölge için sağlık hizmetinde hep ilkleri gerçekleştiren hastanemiz, bugün üniversitemizin de kurulmasıyla başarılarına yenilerini ekliyor" dedi.SANKO Üniversitesinde verilen eğitimle ilgili bilgi veren Prof. Dr. Bayram, "Her bilim dalında olduğu gibi, sağlıkta da gelişmeleri yakından takip etmek çok önemli. SANKO Üniversitesinde hastalarla direkt temasa geçmeden önce öğrencilerimize hastalarla aynı tepkileri verebilen simülatörlerle eğitim veriyoruz. Günün gerekleri neyse öğrencilerimiz o yönde eğitimler alıyor" şeklinde konuştu.Öğrencilere de seslenen Prof. Dr. Bayram, "Sevgili gençler, bir meslek sahibi olacaksınız. Ancak sevdiğiniz ve istediğiniz meslekleri seçin. Tıp sevmeden yapılamayacak ve hayat boyu öğrenmeyi gerektiren bir meslek alanıdır. Sınava kısa bir zaman kaldı. Umarım iyi çalışır ve bizim öğrencilerimiz olursunuz" ifadelerine yer verdi.İslahiye Belediye Başkan Yardımcısı Ergin Mideoğlu da, SANKO Üniversitesine bu güzel organizasyonu İslahiye'de düzenledikleri için teşekkürlerini iletti.Mideoğlu, öğrencilere de seslenerek, "Sevgili öğrenciler siz ne kadar bilinçli olursanız, ufkunuzu ne kadar açabilirsek o kadar başarılı olursunuz. Bir eğitimci olarak üniversite hayatını tanımanızı, üniversiteye gittiğinizde neler olabileceğini görmenizi istiyorum. İlerleyen dönemde öğrencilerle SANKO Üniversitesi'ni ziyaret edeceğiz. Üniversite ortamını bizzat yerinde görün, ufkunuz açılsın, kendinize bir hedef belirleyin ve hedefe kilitlenerek başarılı olun. Bu süreçte elimizden gelen ne varsa yanınızdayız. Devletimizin varlığı, siz gençlerimizin iyi yetişmesine bağlı. Gençlerimizle gurur duyuyoruz. Sizlerin geleceğe daha güvenle, daha huzurlu ve daha bilinçli hazırlanmanızı istiyoruz. Hocalarımızın anlatacaklarını dikkatli dinlemenizi istiyorum. Çünkü alacağınız hertürlü bilgi, geleceğinize yönelik alacağınız kararda etkili olacaktır" ifadelerini kullandı.Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalından Dr. Öğr. Üyesi Elif Pala, tıp eğitimi ve tıp fakültesinde olanaklar konusuna değindi.Tıp fakültesinde teorik kadar uygulamaların da çok önemli olduğuna dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Pala, "SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi ilk mezunlarını önümüzdeki yıl verecek. Ama inanıyorum ki mezunlarımız hem teorik, hem de pratik olarak aldıkları eğitimin hakkını verecek yeterlilikte" dedi.Dr. Öğr. Üyesi Pala, öğrencilere hitaben, "Önünüzde tüm hayatınızı, her boyutta etkileyecek bir sınav ve akabinde bir tercih süreci bulunmakta. Sınav, sizlerin şu dönemlerde göstereceğiniz gayretin yansıması olan, tercih ise kariyer hedeflerinizi temel aldığınız bir süreç olacaktır" sözlerine yer verdi."Kariyerinizi planlarken iletişim gücünüzü, üretkenliğinizi, okuma ve araştırma isteğinizi gözeterek planlar yapın" diyen Dr. Öğr. Üyesi Pala, "Bu sizi hedeflerinize ve başarıya daha hızlı ulaştıracaktır. Biz SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak tüm güçlü akademik kadromuz ile bilgiyi sorgulayan, araştıran ve paylaşan gençler yetiştirmek üzere her türlü motivasyonu vermeye hazırız" sözcüklerini kullandı.Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünden Öğr. Gör. Emine Baş, bir mesleğin oluşabilmesi için, toplumun o hizmet alanına gereksinim duyması gerektiğini belirtti."Nitekim hemşirelik mesleğinin doğuşu da, hasta ve düşkünlere bakım verme olgusundan kaynaklanmış ve geçmişten günümüze çok yol kat etmiştir" diyen Baş, Türk Hemşireler Derneğinin 1981 yılında hemşireliği, "bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını ve esenliğini koruma, geliştirme ve hastalık halinde iyileştirme amacına yönelik hemşirelik hizmetlerinin planlanması, örgütlenmesi, uygulanması, değerlendirilmesinden ve bu hizmetleri yerine getirecek bireylerin eğitiminden sorumlu, bilim ve sanattan oluşan bir sağlık disiplini" olarak tanımladığına vurgu yaptı.Hemşirelerin hastanelerde klinik hemşiresi, başhemşire, eğitim hemşiresi, ameliyathane hemşiresi, diyabet hemşiresi vb. olarak çalışabildiği gibi anımsatan Baş, "Hastane dışı Aile Sağlığı Merkezlerinde, KETEM'lerde, okullarda, iş yerlerinde, yaşlı bakım evleri gibi halk sağlığı hemşireliği alanlarında da çalışabilmektedirler" bilgisini verdi.Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünden Öğr. Gör. Halil İbrahim Ergen , "Bölümümüz, "üniversite" kavramının yalnızca eğitim-öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirildiği, dört duvar arasındaki dershanelerden oluşan binadan ibaret olmadığının farkındalığıyla öğrencilerinin lisans eğitimlerini her yönden donanımlı olarak tamamlamalarına imkan tanımaktadır" şeklinde konuştu.Eğitimde kalitenin çıtasını yükseltmek adına çeşitli fırsatları sunmanın yanında sosyal etkinlikler ve sosyal sorumluluk projeleriyle interaktif bir eğitim fırsatı da sunduklarını belirten Ergen, "Öğrencilerimiz doğru bilgiye, doğru şekilde ulaşmayı öğrenmektedirler" dediÖğrencilerin bilimsel çalışmalar ve projeler içerisinde yer almaları sağlanarak, bilginin üretim sürecine tanık olmaları ve bilime katkı vermelerini sağladıklarını da anımsatan Ergen, "Böylece ömür boyu isimlerinden sonra anılacakları sıfatları olan mesleklerini de en doğru biçimde tanımaları mümkün olmaktadır. Fizyoterapistin kim olduğunu, birey ya da toplum için ne ifade ettiğini anlamaları önemlidir. Çünkü Fizyoterapi, birçok uzmanlık alanını içerisinde barındırmaktadır. Öğrenciler mezun olduktan sonra katılacakları farklı kurs ya da eğitimlerle veya lisansüstü eğitimlerle birçok farklı alanda uzmanlaşabilmekte ve bu alanlarda özel olarak çalışabilmektedir" dedi.Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden Arş. Gör. Saadet Özen, diyetisyenlerin, Beslenme ve Diyetetik Biliminin ortaya koyduğu kuralları, her yaş, cinsiyet ve durumdaki bireylere özgü olarak, kişinin kendi beslenme alışkanlıklarını ve uygulamalarını değerlendirerek, "kişiler için özel diyet ve beslenme planları yapan, bireylerin bu plana uymaları için onları eğiten bu konuda uzmanlaşmış sağlık profesyonelleridir" dedi.Uluslararası geçerliliği olan diyetisyenliğin, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından meslek alanında tanımlandığını anlatan Özen, diyetisyenlerin çalışma alanlarını özetleyerek, "Diyetisyenler özel, kamu ve üniversite hastanelerinde, Halk Sağlığı Kurumu'na bağlı Toplum Sağlığı Merkezlerinde, belediyelere bağlı kamu kurumlarında, toplu beslenme hizmeti verilen otel, huzurevi, kreş, okul gibi kurumlarda, kendilerine ait bireysel danışmanlık merkezlerinde, diyaliz merkezlerinde, spor kulüplerinde, besin laboratuvarlarında ve beslenme destek ürünü firmaları gibi birçok yerde istihdam edilebilmektedirler. Ayrıca araştırmacı diyetisyen olarak akademik alanda yükselmek isteyen mezunlar için birçok üniversitede Beslenme ve Diyetetik alanında yüksek lisans ve doktora programları mevcuttur. Filipinli bir meslektaşımız Orbeta'nın da söylediği gibi "nerede besin varsa orada diyetisyen için bir altın kase vardır" diye konuştu.Sunumların ardından SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencileri Beste Türkmen ve Fatma Betül Cesur, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 4. sınıf öğrencisi Şeyma Karalar , Beslenme ve Diyetetik Bölümü 3. sınıf öğrencisi Esra Güleç ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 1. sınıf öğrencisi Eyüp Can Aslan eğitim gördükleri bölümleri ile ilgili bilgiler paylaşarak, öğrencilerden gelen sorulara yanıt verdiler. - GAZİANTEP