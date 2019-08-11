SANKON'da Ferudun Cevahiroğlu'na tam destek

İSTANBUL (İHA) – Olağanüstü genel kurula gidecek olan, Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu'nda (SANKON) başkan adayı Ferudun Cevahiroğlu'na tam destek geldi.



Türkiye ile Arap Devletleri, Afrika Devletleri, Orta Asya Türk Devletleri, Avrupa Devletleri arasında ekonomik ve ticari ilişkilere katkı sağlayan SANKON, 18 Ağustos'ta olağanüstü genel kurula gidiyor. Seçime Ferudun Cevahiroğlu tek aday olarak girecek. SANKON Genel Başkan yardımcısı Alpay Gürel yapmış olduğu açıklamada, olağanüstü genel kurul öncesi yurt dışında bulunan bütün temsilciliklerle görüşerek, fikirlerini aldıklarını söyledi. Gürel, "Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu'nun temsilcilikleri bulanan tüm ülkelerde, üyelerin ortak kararı ile kuruluşun icra kurulu başkanı Ferudun Cevahiroğlu'nun yeni başkan olmasını bekliyoruz. Ortak adayımız Ferudun Cevahiroğlu'dur" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA