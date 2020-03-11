SANKON'dan Arjantin Ankara Büyükelçiliği'ne ziyaret
Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, Arjantin Ankara Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.
11.03.2020 12:37 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:37
Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, Arjantin Ankara Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.
SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu ve SANKON yönetim kurulu üyeleri, Arjantin Ankara Büyükelçisi Jorge A.Mastropietro tarafından kabul edildi. Ferudun Cevahiroğlu ziyarette yaptığı konuşmada, "Biz iki ülke arasındaki ilişkileri daha üst seviyeye çıkarmak için buradayız. Bizleri kabul ettikleri için teşekkür ediyorum. Mevcut ticari hacmi genişletmek için bizlerde elimizden geleni yapmak istiyoruz" dedi.
Arjantin Ankara Büyükelçisi Jorge A.Mastropietro ise, "Yapmış olduğunuz ziyaret için çok teşekkür ederim. Bizler Türkiye ile yıllardan bu yana kardeşliğimizi sürdürüyoruz. İlişkilerimizin daha da ilerilere gitmesi için çalışıyoruz. Bu anlamda sizin ziyaretiniz önemlidir" diye konuştu.
Görüşmede Arjantin Ankara Büyükelçiliği Ticaret ve Ekonomi Müsteşarı ile diplomatları da hazır bulundu. - İSTANBUL
SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu ve SANKON yönetim kurulu üyeleri, Arjantin Ankara Büyükelçisi Jorge A.Mastropietro tarafından kabul edildi. Ferudun Cevahiroğlu ziyarette yaptığı konuşmada, "Biz iki ülke arasındaki ilişkileri daha üst seviyeye çıkarmak için buradayız. Bizleri kabul ettikleri için teşekkür ediyorum. Mevcut ticari hacmi genişletmek için bizlerde elimizden geleni yapmak istiyoruz" dedi.
Arjantin Ankara Büyükelçisi Jorge A.Mastropietro ise, "Yapmış olduğunuz ziyaret için çok teşekkür ederim. Bizler Türkiye ile yıllardan bu yana kardeşliğimizi sürdürüyoruz. İlişkilerimizin daha da ilerilere gitmesi için çalışıyoruz. Bu anlamda sizin ziyaretiniz önemlidir" diye konuştu.
Görüşmede Arjantin Ankara Büyükelçiliği Ticaret ve Ekonomi Müsteşarı ile diplomatları da hazır bulundu. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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