Haberler » Ekonomi » SANKON'dan Kongo Cumhuriyeti Büyükelçiliğine ziyaret - Ekonomi

SANKON'dan Kongo Cumhuriyeti Büyükelçiliğine ziyaret

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanlığına seçilen Ferudun Cevahiroğlu, Büyükelçi ziyaretlerine devam ediyor.

14.01.2020 13:51 | Son Güncelleme: 14.01.2020 13:56SANKON'dan Kongo Cumhuriyeti Büyükelçiliğine ziyaret
Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanlığına seçilen Ferudun Cevahiroğlu, Büyükelçi ziyaretlerine devam ediyor.

SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu Cumhuriyeti Büyükelçiliğini ziyaret etti. Büyükelçi Luc Joseph Okio tarafından kabul edilen SANKON yönetimi karşılıklı istişarelerde bulundu. Ferudun Cevahiroğlu, ile Kongo Cumhuriyeti arasında ekonomik ve ticari ilişkilere değinerek SANKON'un yeni yönetim kurulunun ticari ilişkileri güçlendirmek için hazır olduğunu söyledi. Kongo Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Luc Joseph Okio ise yeni yönetim kurulunu ve Cevahiroğlu'nu tebrik etti. Büyükelçi Luc Joseph Okio SANKON heyetine yatırım olanaklarını anlatarak Türk şirketlerini Kongo Cumhuriyeti ne yatırım yapmaya davet etti. Büyükelçi Luc Joseph Okio Türkiye ile Kongo arasında ilişkilerin güçlü olduğunun altını çizdi. Yapılan görüşmede Kongo Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı ve diplomatlar da hazır bulundu. - İSTANBUL

Türkiye, Ankara, Kongo, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

14:54  Securitas'tan şirketlere "Güvenlik Yönetim Sistemi" hizmeti
14:52  Sağlık Bakanı Koca, anestezi ilaçlarına ilişkin korkutan iddialara açıklık getirdi
14:45  Nevita, Türkiye’ye 6 yılda 1,9 milyar lira getirdi
14:44  KSO Başkanı Zeytinoğlu'ndan sanayi üretimi değerlendirmesi
14:44  İNDER, 2020'de konut satışlarının 1,2 milyon adedi aşmasını bekliyor
14.01.2020 14:59:37