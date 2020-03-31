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SANKON'dan 'Milli Dayanışma' kampanyasına tam destek

İSTANBUL (İHA) – Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) SANKON Genel Başkan Vekili Orhan Beşiktepe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın başlatmış olduğu 'Milli Dayanışma' kampanyası kapsamında, SANKON kuruluşunun bütün Türkiye'de bulunan üye şirketleri ile kampanyaya...

31.03.2020 17:18 | Son Güncelleme: 31.03.2020 17:18
SANKON'dan 'Milli Dayanışma' kampanyasına tam destek
İSTANBUL (İHA) – Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) SANKON Genel Başkan Vekili Orhan Beşiktepe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın başlatmış olduğu 'Milli Dayanışma' kampanyası kapsamında, SANKON kuruluşunun bütün Türkiye 'de bulunan üye şirketleri ile kampanyaya destek vereceklerini belirtti.

Türkiye'nin en büyük uluslararası ekonomik sivil toplum kuruluşu olma özelliğine sahip Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) genel merkezinden yönetim kurulu adına iş adamı Genel Başkan Vekili Orhan Beşiktepe yapmış olduğu açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın başlatmış olduğu 'Milli Dayanışma' kampanyası kapsamında, SANKON kuruluşunun bütün Türkiye'de bulunan üye şirketleri ile kampanyaya destek vereceklerini belirtti. SANKON Genel Başkan Vekili iş adamı Orhan Beşiktepe, "Ülkemiz zor günlerden geçiyor bu zor günlerde SANKON yönetim kurulu olarak üzerimize düşen her türlü görevi yapmaya hazırız" dedi. Beşiktepe, Korona virüs ile mücadelede devletin çalışmalarına tam destek verdiklerini ve korona virüs salgın hastalığına karşı mücadelede görev başında olduklarını ifade etti. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››SANKON'dan 'Milli Dayanışma' kampanyasına tam destek - Ekonomi

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