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SANKON'dan Orta Asya hamlesi

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu SANKON, 2020 yılında Orta Asya Türk Devletleri ile ticareti arttırmayı hedefliyor.

27.12.2019 12:53 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:58 SANKON'dan Orta Asya hamlesi
Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu SANKON, 2020 yılında Orta Türk Devletleri ile ticareti arttırmayı hedefliyor.

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) 2020 yılında Orta Asya Türk Devletleri ile ihracatı arttırmayı hedefliyor. SANKON Genel Başkan Vekili Orhan Beşiktepe, ile Orta Asya Devletleri arasında ekonomik ilişkilere katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'a 2019 yılında heyetler yollandığını hatırlatan Beşiktepe, "Orta Asya Türk Devletleri ile ithalat ve ihracat komisyonu kuruldu. 2020 yılı ile birlikte atılıma geçmeyi planladıklarını belirten Beşiktepe, "Genel başkanımız Ferudun Cevahiroğlu öncülüğünde, çok sayıda iş kadını ve iş adamlarından oluşan bir heyet ile ülkelere ziyaretler gerçekleştireceğiz. Bu ülkelerin bir çok alanda yatırıma ihtiyacı var. Gelişmekte olan ülkeler. Özellikle Türk yatırımcıları cezbediyorlar. Ülkelerde Türk firmaları çok kolay ve rahat bir şekilde ticaret yapabiliyor. Yatırım olanakları fazla. İnşaat, en çok gelişen sektörlerden. Hedeflerimizi gerçekleştirebilirsek tüm bu ülkeler ile ihracat hedefini kendimize 10 milyar dolar olarak koyduk" dedi. - İSTANBUL

Asya Türk, Türkiye, Asya, Ekonomi

Kaynak: İHA

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