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SANKON savunma sanayinin devlerini Ankara'da ağırlayacak

Türkiye'nin önemli uluslararası ekonomik sivil toplum kuruluşlarından Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) 2020 Mart ayında Ankara'da 'Uluslararası Savunma Sanayi Konferansı' yapacak.

13.11.2019 17:33 | Son Güncelleme: 13.11.2019 17:38SANKON savunma sanayinin devlerini Ankara'da ağırlayacak
'nin önemli uluslararası ekonomik sivil toplum kuruluşlarından Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) 2020 Mart ayında 'da 'Uluslararası Savunma Sanayi Konferansı' yapacak. Konferansa Türkiye'nin yanı sıra Arap, Afrika, Avrupa ve Orta Asya Türk devletlerinden çok sayıda savunma sanayi şirketinin katılması hedefleniyor.

Konu ile ilgili yazılı bir açıklamada yapan SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroglu, konferansı 2020 yılı Mart ayında yapmayı planladıklarını ifade etti. Cevahiroğlu açıklamasında, "Türkiye'nin bütün illerinde ve 100 devlette temsilciliği bulunan SANKON önümüzdeki yıl dünyanın savunma sanayi devlerini Türkiye'de ağırlamayı hedefliyoruz. Arap, Afrika, Avrupa ve Orta Asya Türk devletlerinden çok sayıda savunma sanayi alanında faaliyet gösteren şirketlerin katılımı ve Türk hükümetinin de destek ve katkıları ile Ankara'da 'Uluslararası Savunma Sanayi Konferansı yapacağız. Konferans ta Türkiye'de savunma sanayi alanında faaliyet gösteren şirketlerin yurt dışından konferansa katılım sağlayan şirketlerle işbirliği yapmalarını amaçlıyoruz. Türkiye'nin savunma sanayi alanında elde ettiği başarılardan oluşan bir sunumu 100 dünya devletinden konferansa katılan şirketler yöneticilerine yapacağız" ifadelerine kullandı. - İSTANBUL

Türkiye, Ankara, Ekonomi

Kaynak: İHA

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