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SANKON, Sırbistan ile ekonomik ile birliğini arttırmak için harekete geçti

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, Türkiye ile Sırbistan arasındaki ekonomi alanında mevcut ithalat ve ihracat ilişkilerini güçlendirmek için çalışacaklarını söyledi.

10.12.2019 16:25 | Son Güncelleme: 10.12.2019 16:30SANKON, Sırbistan ile ekonomik ile birliğini arttırmak için harekete geçti
Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, ile Sırbistan arasındaki alanında mevcut ithalat ve ihracat ilişkilerini güçlendirmek için çalışacaklarını söyledi.

Başkan Cevahiroğlu, Büyükelçilik ziyaretlerine Sırbistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Zoran Markovic'i gerçekleştirdiği ziyaret ile devam etti. Markovic tarafından ağırlanan Başkan Cevahiroğlu ziyarette yaptığı konuşmada, SANKON'un Türkiye ile Sırbistan arasındaki ilişkilere yaptığı katkıların ilerleyen dönemlerde de devam edeceğini ifade etti. Başkan Cevahiroglu iki ülke arasındaki ekonomik anlamdaki mevcut ihracat ve ithalat ilişkilerinin güçlenmesi için çaba sarf etmeye devam edeceklerini aktardı.

Büyükelçi Markovic ise öncelikle Başkan Cevahiroğlu'na teşekkürlerini ileterek, "Türkiye ile Sırbistan arasında ki ekonomik ticari ilişkilerimizi her alanda güçlendirmek için gayret göstereceğimize inanıyorum. SANKON'un ilişkilerimize Cevahiroğlu'nun liderliği ve önderliğinde katkı sağlayacaktır" dedi.

Gerçekleştirilen ziyarette SANKON'un sektör danışmanları da hazır bulundu. - İSTANBUL

Sırbistan Karadağ, Ekonomi, İhracat, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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