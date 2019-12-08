Haberler » Güncel » SANKON, Türkiye ile Hırvatistan arasındaki ilişkileri güçlendirmek için harekete geçti - Haber

SANKON, Türkiye ile Hırvatistan arasındaki ilişkileri güçlendirmek için harekete geçti

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanı Ferudun Cevahiroglu, SANKON'un önceki dönemlerde olduğu gibi ilerleyen yıllarda da Türkiye ile Hırvatistan arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğinin genişlemesine katkı sunacağını ifade etti.

08.12.2019 11:57 | Son Güncelleme: 08.12.2019 12:02SANKON, Türkiye ile Hırvatistan arasındaki ilişkileri güçlendirmek için harekete geçti
Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanı Ferudun Cevahiroglu, SANKON'un önceki dönemlerde olduğu gibi ilerleyen yıllarda da ile arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğinin genişlemesine katkı sunacağını ifade etti.

Türkiye'nin en büyük uluslararası ekonomik sivil toplum kuruluşlarından birisi olan SANKON'un Genel Başkanı Ferudun Cevahiroglu, büyükelçilik ziyaretlerine Hırvatistan Ankara Büyükelçiliği ile devam etti. Başkan Cevahiroglu bu kapsamda Hırvatistan Ankara Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen ziyarette konuşan Başkan Cevahiroglu, Türkiye ile Hırvatistan arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere değinerek SANKON yeni seçilmiş yönetim kurulunun bu ilişkileri daha fazla ilerletip, genişletme arzusu içerisinde olduğuna değindi.

"İlişkilerimiz her geçen gün güçlenmektedir"

Ziyarette konuşan Büyükelçi Cvitanovic ise Türkiye ile Hırvatistan arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere değindi. Cvitanovic, "İlişkilerimizin güçlenmesi için birlikte çalışmalarımıza devam etmeliyiz. Türkiye ve Hırvatistan arasında köklü ilişkiler olduğu unutulmamalı. Her iki ülke arasındaki ilişkilerimiz her geçen gün güçlenmektedir" dedi.

Cevahiroğlu'nun gerçekleştirdiği ziyarette sektör danışmanları da hazır bulundu. - İSTANBUL

Hırvatistan, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:43 Küçükçekmece'de konut ve okullar arasına hayvan rehabilitasyon merkezi yapımına tepki sürüyor - Haber
13:42 Yahşihan Belediyesi kar küreme aracı aldı - Haber
13:41 Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 97'nci gününde - Haber
13:41 PENDİK'TE HIRSIZLARIN KAPIYI LEVYEYLE AÇMASI KAMERADA - Haber
13:37 Isparta'da 'Aramızda Engel Yok' yemeği - Haber
11:10 Türkiye son 9 yılın en kurak kasım ayını geçirdi - Haber
11:05 Cezaevi çıkışında gelinlikle karşıladığı eşi elinde sigara söndürdü - Haber
10:38 Öğretmen dayağı sonucu yatağa mahkum kalan çocuklarına 26 yıldır bakıyorlar - Haber
09:56 Hindistan'da fabrikada yangın çıktı: 43 ölü - Haber
09:06 Ahmet Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İstanbul Şehir Üniversitesi yanıtı - Haber
8.12.2019 13:51:38