SANKON, Türkiye ile Hırvatistan arasındaki ilişkileri güçlendirmek için harekete geçti

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanı Ferudun Cevahiroglu, SANKON'un önceki dönemlerde olduğu gibi ilerleyen yıllarda da Türkiye ile Hırvatistan arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğinin genişlemesine katkı sunacağını ifade etti.Türkiye'nin en büyük uluslararası ekonomik sivil toplum kuruluşlarından birisi olan SANKON'un Genel Başkanı Ferudun Cevahiroglu, büyükelçilik ziyaretlerine Hırvatistan Ankara Büyükelçiliği ile devam etti. Başkan Cevahiroglu bu kapsamda Hırvatistan Ankara Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen ziyarette konuşan Başkan Cevahiroglu, Türkiye ile Hırvatistan arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere değinerek SANKON yeni seçilmiş yönetim kurulunun bu ilişkileri daha fazla ilerletip, genişletme arzusu içerisinde olduğuna değindi."İlişkilerimiz her geçen gün güçlenmektedir"Ziyarette konuşan Büyükelçi Cvitanovic ise Türkiye ile Hırvatistan arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere değindi. Cvitanovic, "İlişkilerimizin güçlenmesi için birlikte çalışmalarımıza devam etmeliyiz. Türkiye ve Hırvatistan arasında köklü ilişkiler olduğu unutulmamalı. Her iki ülke arasındaki ilişkilerimiz her geçen gün güçlenmektedir" dedi.Cevahiroğlu'nun gerçekleştirdiği ziyarette sektör danışmanları da hazır bulundu.