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SANKON üyesi şirketler 81 ilde maske ve gıda yardım malzemeleri dağıtımı yapacak

İSTANBUL(İHA) – Gençlik ve Spor Konfederasyonu Genel Merkezi ile Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu'na üye şirketlerin sponsorluğunda 81 ilde, Türkiye'de korona virüs salgın hastalığına karşı sosyal sorumluluk projesi yapılacağı açıklandı.

31.03.2020 16:09 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:09
SANKON üyesi şirketler 81 ilde maske ve gıda yardım malzemeleri dağıtımı yapacak
İSTANBUL(İHA) – Gençlik ve Spor Konfederasyonu Genel Merkezi ile Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu'na üye şirketlerin sponsorluğunda 81 ilde, Türkiye 'de korona virüs salgın hastalığına karşı sosyal sorumluluk projesi yapılacağı açıklandı.

Gençlik ve Spor Konfederasyonu Genel Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, "Kuruluş olarak yaşı ilerlemiş büyüklerimizin evinden çıkmamaları konusun da devletimiz korona virüs salgın hastalığı tedbirleri kapsamında onların sağlığını düşünerek sokağa çıkma yasağı koymuştur. Gençlik ve Spor Konfederasyonu olarak 81 ilde bulunan temsilciliklerimiz aracılığı ile Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) üyesi şirketlerin sponsorluğunda maske ve gıda yardım malzemeleri dağıtımı yapılacak" denildi. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››SANKON üyesi şirketler 81 ilde maske ve gıda yardım malzemeleri dağıtımı yapacak - Haberler

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