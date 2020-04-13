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SANKON ve GESKON'dan, Bakan Soylu'ya destek açıklaması

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) ile Gençlik ve Spor Konfederasyonu (GESKON) yaptıkları yazılı açıklama ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun arkasında ve destekçisi olduklarını belirttiler.

13.04.2020 14:18 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:18
SANKON ve GESKON'dan, Bakan Soylu'ya destek açıklaması
Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) ile Gençlik ve Spor Konfederasyonu (GESKON) yaptıkları yazılı açıklama ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun arkasında ve destekçisi olduklarını belirttiler.

SANKON adına açıklamayı Genel Başkan Yardımcısı iş adamı Sedat Büyük yaptı. Büyük açıklamasında, Bakan Soylu'nun istifa etme kararını büyük bir erdemlilik olarak kabul ettiklerini ve istifa kararını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabul etmemesini ise SANKON ailesi olarak büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. Büyük, "Türk halkının ve devletimizin Süleyman Soylu gibi erdem sahibi siyaset ve devlet adamlarına ihtiyacı vardır" dedi.

"GESKON olarak Bakanımız Süleyman Soylu'ya güvenimiz tamdır"

GESKON adına açıklamayı ise Genel Başkan Yardımcısı iş adamı Murat Uygur yaptı. Uygur, Bakan Soylu'nun istifa kararı almasının büyük bir sorumluluk örneği olduğunu vurguladı. Uygur açıklamasında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu süreçte istifa kararını kabul etmemesini büyük bir takdirle karşılıyoruz. Bakanımız Süleyman Soylu'nun bakanlık yaptığı dönemlerde özellikle bölücü örgüt PKK başta olmak üzere diğer terör örgütleri ve uyuşturucu tacirlerine ağır darbeler vurulmuştur. GESKON olarak Bakanımız Süleyman Soylu'ya güvenimiz tamdır." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Süleyman Soylu, Güncel
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