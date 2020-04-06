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SANKON ve GESKON'dan basın mensuplarına teşekkür

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) ile Gençlik ve Spor Konfederasyonu (GESKON), yerel ve ulusal basın mensuplarını korona virüs salgınında dünyada kamuoyunu doğru bir şekilde bilgilendirmesinden dolayı teşekkür etti.

06.04.2020 18:32 | Son Güncelleme: 06.04.2020 18:32
SANKON ve GESKON'dan basın mensuplarına teşekkür
Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) ile Gençlik ve Spor Konfederasyonu (GESKON), yerel ve ulusal basın mensuplarını korona virüs salgınında dünyada kamuoyunu doğru bir şekilde bilgilendirmesinden dolayı teşekkür etti.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle yaklaşık 60 bin insan hayatını kaybederken, SANKON ve GESKON dünyada ve Türkiye 'de korona virüs gelişmelerini anbean aktaran basın mensuplarına teşekkür etti. SANKON Genel Başkan Yardımcısı Elif Erol, gazetecilerin Türkiye ve bütün dünyada korona virüs salgın hastalığına karşı alınan tedbirler kapsamında her türlü tehlikeyi göze alarak kamuoyunu bilgilendirdiklerini hatırlatarak, "Halkımızı bilinçlendirmek adına sahada görevlerini en iyi şekilde icra eden yerel, ulusal çalışan bütün gazetecilerimizi, televizyon camiasını ve program yapımcılarını Türk iş dünyası olarak SANKON Yönetim Kurulu adına yürekten kutluyor ve teşekkür ediyoruz" dedi.

"Hükümetimiz çok hızlı davrandı"

Korona virüse karşı alınan önlemleri en hızlı şekilde yürürlüğe koyarak salgının seyrini değiştiren hamlelerden dolayı yetkililere teşekkür eden SANKON Genel Başkan Yardımcısı Sedat Büyük ise, "Türkiye Cumhuriyeti, devletimiz ve hükümetimiz korona virüs salgın hastalığına karşı halkımızın sağlığını koruma amaçlı ve her kesimden halkımızın yaşam standardını koruyarak hayatlarını kolaylaştırmış. Korona virüs salgın hastalığına karşı hızlı ve süratli önlemler alarak hastalığı salgını kontrol altına almıştır" dedi.

"Basın mensuplarımıza teşekkür ederiz"

Yazılı bir açıklama yapan GESKON Genel Başkan Yardımcısı Murat Uygur, "Türkiye'de ve dünyadaki gelişmeleri kamuoyuyla paylaşarak, halkımızı gelişmelerle bilgilendiren yerel ve ulusal basın mensuplarımızı, televizyon programcılarımızı Gençlik ve Spor Konfederasyonu adına yürekten kutluyoruz ve teşekkür ediyoruz" dedi.

SANKON ve GESKON yöneticileri korona virüs sürecini başarı ile yöneten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere kabine üyelerine teşekkür ettiler. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››SANKON ve GESKON'dan basın mensuplarına teşekkür - Haberler

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