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SANKON ve GESKON'dan yerli otomobile tam destek

İSTANBUL (İHA) – Gençlik ve Spor Konfederasyonu (GESKON) ile Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON), yerli otomobile tam destek verdiklerini açıkladı.

31.12.2019 15:37 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:05 SANKON ve GESKON'dan yerli otomobile tam destek
İSTANBUL (İHA) – Gençlik ve Konfederasyonu (GESKON) ile Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON), yerli otomobile tam destek verdiklerini açıkladı.

SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu gurur duyduklarını söyledi. Bütün teknolojik özelliklere sahip olan otomobile tam destek verdiklerini ifade eden Cevahiroğlu, "Türkiye'nin yerli otomobili projesinde emeği geçen, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm ekibi kutluyoruz. En kısa sürede üretime geçeceğine olan inancımız sonsuzdur" dedi.

Gençlik ve Spor Konfederasyonu Genel Merkezinden yapılan açıklamada ise, "Artık ülkemizin ne kadar güçlü olduğunu görebiliyoruz. Biz yıllardır hayalini kurduğumuz otomobilimize artık kavuşmak üzereyiz. Mühendisinden, fikir ekibine kadar emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Gençlik olarak projenin arkasındayız" denildi. - İSTANBUL

Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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