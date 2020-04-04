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SANKON ve GESKON, Türkeş'i ölüm yıl dönümünde unutmadı

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Konfederasyonu (GESKON) Genel Merkezi yayınladıkları mesaj ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) kurucusu merhum Alparslan Türkeş'in ölüm yıld önümünde andı.

04.04.2020 14:31 | Son Güncelleme: 04.04.2020 14:31
SANKON ve GESKON, Türkeş'i ölüm yıl dönümünde unutmadı
Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Konfederasyonu (GESKON) Genel Merkezi yayınladıkları mesaj ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) kurucusu merhum Alparslan Türkeş'in ölüm yıld önümünde andı.

SANKON Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Yardımcısı iş Adamı Ali Okçu imzası ile yayınlanan mesajda, 1997 yılı Nisan ayında 79 yaşında yaşamını yitiren Türkeş'in, Türk siyasetindeki önemli yerine vurgu yaptı. Okçu, Türkeş'in ölümünün 23. yılında rahmet ve minnetle andıklarını kaydederek, "Türkeş, Türkiye'nin yetiştirdiği önemli siyaset adamı olmakla beraber aynı zamanda büyük bir devlet adamıydı. Türk milletine Türkiye'ye ve Türk dünyasına büyük hizmetler yapmıştır bu hizmetleri hiçbir zaman unutulmayacaktır" dedi.

"Türkeş, Türk milletinin çıkarlarına hizmet etti"

Gençlik ve Spor Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı iş Adamı Semih Çakır imzası ile yayınlanan mesajda ise şu ifadelere yer verildi:

"Aramızdan ayrılışının 23'üncü yılında merhum Başbuğ Alpaslan Türkeş'i rahmetle anıyoruz. Alparslan Türkeş yaşam hayatı ve siyasi mücadele dönemlerinde Türk milletinin çıkarlarına hizmet etti. Türk gençliği merhum Başbuğ Alpaslan Türkeş'i büyük devlet adamını hiç unutmayacaktır. Kuruluş olarak Başbuğ Alpaslan Türkeş'in aziz hatırasının önünde saygıyla eğiliyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Alparslan Türkeş, MHP, Güncel
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