Haberler » Ekonomi » SANLAB, Türkiye'nin Otomobili projesi için özel bir simülatör geliştirdi - Ekonomi

SANLAB, Türkiye'nin Otomobili projesi için özel bir simülatör geliştirdi

Türkiye'nin öncü simülatör üreticileri arasında yer alan SANLAB, TOGG (Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu) tarafından tasarlanan Türkiye'nin Otomobili projesine katkıda bulundu.

03.01.2020 18:06 | Son Güncelleme: 03.01.2020 18:06 SANLAB, Türkiye'nin Otomobili projesi için özel bir simülatör geliştirdi
'nin öncü simülatör üreticileri arasında yer alan SANLAB, TOGG (Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu) tarafından tasarlanan Türkiye'nin Otomobili projesine katkıda bulundu.
SANLAB'dan yapılan açıklamaya göre, SANLAB ekibi, Türkiye'nin Otomobili'ndeki testlerin daha etkin ve verimli olması için özel bir simülatör geliştirdi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen SANLAB Kurucusu Emre, simülatör ile tasarım kararlarının daha hızlı ve etkili bir şekilde verilebileceğini belirterek, "TOGG, ülkemizin en büyük hayallerinden birini gerçeğe dönüştürmek üzere adım attı. Biz de bu projeye geliştirdiğimiz simülatör ile katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz. Tıpkı otomobil gibi bizim de tamamen yerli olarak geliştirdiğimiz simülatörümüzü, 'döngüde sürücü' ve 'döngüde yazılım ve donanım' simülasyon altyapısı ile sağladık. Bu simülatör ile TOGG mühendisleri, geliştirdikleri detaylı matematik modelleri ve yapay zeka sistemlerini test edebiliyor." ifadelerini kullandı.
Yüksek sadakatli simülatörler ve simülasyon teknolojileri üreten SANLAB Simülasyon, kurulduğu 2009 yılından itibaren birçok simülasyon projesine imza attı. Özellikle gerçek zamanlı simülasyon tablaları ve savunma sanayinde ağırlıklı kullanılan hareket ve test sistemlerini yenilikçi bir bakış açısı ile millileştiren SANLAB ayrıca, simülasyon, hareket kontrol uygulamaları yelpazesi için SMotion Hareketli Platform Sistemlerini geliştirdi.

Türkiye, Evren, TOGG, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

18:48   Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Ekonomi
18:48   Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Ekonomi
18:46   Borsada işlem hacmi sıralaması - Ekonomi
18:46   Borsada değer kazanan hisseler - Ekonomi
18:44   Borsada günlük işlemler (1) - Ekonomi
18:10   İranlı komutanın öldürülmesi altın fiyatlarını yükseltti - Ekonomi
16:42   Son dakika: Kanal İstanbul protokolünün iptali istemiyle açılan dava reddedildi - Ekonomi
15:50   TOGG, yerli otomobilin markalaşma süreciyle ilgili bir video yayınladı - Ekonomi
15:12   Özel köpeklerle aranan trüf mantarının kilosu 2 bin 500 TL - Ekonomi
14:30   İSPARK fiyatlarına yüzde 15 zam geldi - Ekonomi
3.01.2020 18:53:40