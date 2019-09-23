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Şanlı Türk Bayrağı İskenderun'da dalgalandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal birlik ve egemenliğinin simgesi olan şanlı Türk bayrağı, Hatay Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen törenle İskenderun kent girişindeki Mete Aslan Bulvarı'na dikildi.

23.09.2019 16:33Şanlı Türk Bayrağı İskenderun'da dalgalandı

25 metre uzunluğundaki direk üzerine 4x8 ebadındaki şanlı Türk bayrağımızın asılması için düzenlenen törene İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, İskenderun Garnizon Komutanı ve 39. Tugay Komutan Vekili P. Kd. Albay Ragıp Taygan, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe Daire Başkalığı tarafından yapımı tamamlanan Mete Aslan Bulvarı meydan düzenlemesi açılışı ve Türk bayrağının göndere çekilme töreninde konuşma yapan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş," İskenderun ilçemizde yaptığımız hizmetleri taçlandırmak için bir "inci" gerekiyordu. Şanlı bayrağımızı göndere çekerek bayrak vatan ve millet sevdamızı pekiştirmiş olduk. Şanlı bayrağımız inşallah ilelebet gönderden inmeyecek ve bizler de bayrağımızın gölgesinde huzur, barış ve kardeşlik duyguları içinde yaşayacağız" şeklinde konuştu.


İskenderun, Hatay, Güncel

Kaynak: Bültenler

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