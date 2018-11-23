Şanlıurfa 2. Ulusal Kitap Fuarı

23 Kasım 2018 Cuma 17:34



23 Kasım 2018 Cuma 17:34

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye tarafından, 250 yayın evi ile yaklaşık 200 şair ve yazarın katılımıyla "2. Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarı" açıldı.Merkez Karaköprü İlçesindeki 11 Nisan Fuar Merkezinde yüzlerce yayınevi, şair ve yazar kitapseverlerle buluştu.Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, açılışta yaptığı konuşmada, bu yıl kitap fuarının 2'incisini düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.Geçen yıl fuarı 27 bin kitapla düzenlediklerini anımsatan Çiftçi, şöyle konuştu:"Şanlıurfa Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip illerin başında geliyor. Geçen yıl çadırda 27 bin kitapla başladığımız fuarımızda 170 bin ziyaretçiyi misafir ettik. Bu yıl fuar alanımızı tamamladık ve 2'incisini burada düzenlenmenin gururu yaşıyoruz. Bu yıl beklentimiz 400-500 bin ziyaretçi misafir etmek. Amacımız öncelikle çocuklarımızı ve gençlerimizi kitapla buluşturmak. Onlara kitaplar hediye etmek.Okumak ayrıcalıklı olsun istiyoruz. İstiyoruz ki anne, baba da okusun. Bütün mücadelemiz bunun için. Ne kadar proje üretseniz de insanda şuur ve erdemlik oluşmadıktan sonra hiç bir şeye faydası olmaz. Emek vereceğiz, araştıracağız okuyacağız. Zamanımızı boşuna geçirmeyeceğiz. Cahiliyeti yenmek istiyorsak, hak ve hukuka riayet etmek istiyorsak ve emeğin karşılığını vermek istiyorsak çok okumamız ve şuurlu davranmamız lazım."Etkinliğin onur konuğu olan Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez de dinimizin ilk emrinin oku olduğunu hatırlattı.Ahlakla insanın ilişkisi neyse kalem ile ilimin ilişkisinin aynı olduğunu belirten Görmez, "Kalem ile ilim aynı zamanda birleşerek kitaba götürüyor. Her kitap istikbale atılan büyük bir mektuptur. Müşterisi olamayan bir şey zaiyidir. Kitap bunun dışındadır. Bereketli Harran Ovasından mahsul üretmek önemlidir. Fabrikalarda teknoloji üretmek önemlidir. Asıl milletleri tarih sahnelerinde edebi kılacak olan fikir, ilim ve değer üretmektir. Bunun yanında fikirleri, kültür ve sanat üretmektir. Önemli olan bu fikirleri, ilimleri, kültürleri ve sanatı kitapla ölümsüzleştirmektir." ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından 250 yayınevi ve yaklaşık 200 yazarın katıldığı fuarın açılışını gerçekleştiren Belediye Başkanı Çiftçi ile Görmez, fuardaki kitap stantların ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti.Ziyaretçilerden Nazif Rastgeldi ise kitap fuarını çok beğendiğini, öğrenci olarak kendi bütçesine uygun kitaplar satın aldığını belirterek, yayınevlerinden kitap fiyatlarını biraz daha düşürmelerini talep etti.Fuar, 2 Aralık'a kadar ziyarete edilebilecek.