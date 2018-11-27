Şanlıurfa 2. Ulusal Kitap Fuarı

Şanlıurfa
Büyükşehir Belediyesi tarafından, 250 yayın evi ile yaklaşık 200 şair ve yazarın katılımıyla düzenlediği "2. Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarı" oldukça ilgi görüyor. Merkez Karaköprü
ilçesindeki 11 Nisan Fuar Merkezi'nde açılan fuarda yüzlerce yayınevi, şair ve yazar kitapseverlerle buluştu.
İmza günleri, yazarların söyleşileri, paneller ve 250 yayınevi ile 150'yi aşkın yazarın katılım gösterdiği 2. Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarı'na özellikle öğrenciler ilgi gösteriyor.
Öğretmenleriyle fuara gelen öğrenciler, kendilerine farklı dünyalar sunan kitapları özenle inceledi.
Fuar, 2 Aralık
'a kadar ziyaret edilebilecek.
"Memleketim İnsanları", "Lanetli Mühür" ve "Islak Umutlar" kitaplarıyla fuarda yer alan Şanlıurfalı yazarlardan Mehmet Acıoğlu, böyle bir etkinliği Şanlıurfa'ya kazandırdığı için Büyükşehir Belediyesi Başkanı Nihat Çiftçi'ye teşekkür etti.
Fuara vatandaşların ilgi gösterdiğini ifade eden Acıoğlu, kitap okumanın önemine değindi.
Şanlıurfa