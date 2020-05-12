ŞANLIURFA 5,5 aylık Semanur ve 9 yakını koronavirüsü yendi

5,5 aylık Semanur ve 9 yakını koronavirüsü yendiŞANLIURFA'da, koronavirüs tespit edilen 5,5 aylık Semanur adlı bebek ile 9 yakını, tedavilerinin ardından iyileşip, hastaneden alkışlarla taburcu edildi.

12.05.2020 11:14 | Son Güncelleme: 12.05.2020 11:16
5,5 aylık Semanur ve 9 yakını koronavirüsü yendi
ŞANLIURFA'da, koronavirüs tespit edilen 5,5 aylık Semanur adlı bebek ile 9 yakını, tedavilerinin ardından iyileşip, hastaneden alkışlarla taburcu edildi.
Viranşehir ilçesinde yaşayan ve ismi açıklanmayan kişi, öksürük ve nefes darlığı şikayetleri üzerine Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan 'Covid-19' testi pozitif çıkan kişi, tedaviye alınırken, ailesinden 10 kişi de kontrol amaçlı hastaneye getirildi. Test yapılan 10 kişinin de sonuçları pozitif çıktı. Tedaviye alınan 11 kişiden, aralarında 5,5 aylık Semanur adlı bebeğin de olduğu 10 kişi, 10 günlük tedavinin ardından koronavirüsü yenip, alkışlarla taburcu oldu.
ŞANLIURFA'NIN EN KÜÇÜK VAKASI
Kentte şimdiye kadar en küçük 'Covid-19' hastası olan bebeği taburcu etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Tuğba Erat, 'Yaklaşık 10 gün önce Viranşehir'de 11 hastadan oluşan bir aileyi kabul ettik. Bu ailede 18 yaş altında 7 çocuk bulunuyordu. Bunlardan en küçüğü 5,5 aylık olan Semanur bebekti. Bu bebek Şanlıurfa'da tespit ettiğimiz en küçük 'Covid-19' pozitif hastamızdı. Baba dışında diğer aile fertlerini taburcu ettik" dedi. ŞANLIURFA 5,5 aylık Semanur ve 9 yakını koronavirüsü yendi

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Viranşehir, Şanlıurfa, Güncel, Haber

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