Haberler » Güncel » Şanlıurfa 500 suriyeli, tel abyad'a döndü - Haber

Şanlıurfa 500 suriyeli, tel abyad'a döndü

500 Suriyeli, Tel Abyad'a döndüBARIŞ Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad kentine 500 Suriyeli döndü.

21.01.2020 17:05 | Son Güncelleme: 21.01.2020 17:08
500 Suriyeli, Tel Abyad'a döndü
BARIŞ Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad kentine 500 Suriyeli döndü.
'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Tel Abyad, 9 Ekim'de başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında TSK ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından terör örgütü PKK/YPG'den kurtarıldı. Teröristlerden arındırılan kentin güvenli hale gelmesinin ardından terör örgütü işgali sırasında göç etmek zorunda kalan Suriyeliler de dönüş yapmaya başladı.
Bugün de Cerablus'ta yaşayan 500 Suriyeli kendilerini taşıyan otobüslerin oluşturduğu konvoyla Akçakale'ye geldi. Suriyeliler işlemlerin ardından kısa süre önce yeniden hizmet vermeye başlayan Akçakale Sınır Kapısı'ndan geçiş yapıp, Tel Abyad'a döndü. SMO komutanlarından İskender Abu Muhammed, "Beş yıl önce Rakka ve Cerablus'a gitmek zorunda kaldık. Çok şükür bu günleri de gördük" dedi.
Şanlıurfa 500 suriyeli, tel abyad'a döndü

Şanlıurfa, Telabyad, Suriye, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

00:02  GÜNDEM ÖZETİ / 22 Ocak 2020
00:01  Kara çarşaflı soyguncuyu esnaf etkisiz hale getirdi (2)
00:00  Pirşen: "Zaman kazanma projesi mi, adaleti sağlama mı, göreceğiz"
23:58  Evinde ölü bulunan kişinin ikametinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı
23:54  Brezilya'da savcılar, gazeteci Greenwald'u "suça yardım etmekle" suçluyor
22.01.2020 00:04:59